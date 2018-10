Tagliaferro avaló la propuesta de eliminar las PASO para ahorrar $ 6.000 millones

El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, respaldó la propuesta de cancelar las PASO de 2019 para evitar mayores erogaciones en momentos en que se busca alcanzar el déficit cero y reducir los gastos del Estado nacional.



"Creo que no es momento del gasto que representan las PASO; la mirada de la mayoría de los intendentes de Cambiemos en el Conurbano está relacionada con las necesidades y dificultades que observamos en nuestros vecinos", sostuvo Tagliaferro a radio Mitre.



"Tenemos una mirada muy concreta de todo lo que se puede hacer con esos $ 6.000 millones de para que nuestra gente esté mejor", agregó.



La propuesta de suspender las internas del próximo año surgió del último Foro intendentes de Cambiemos, que encabezó Jorge Macri. En esa reunión, se analizó una postura frente a las elecciones que lentamente suma adeptos en algunos legisladores, pero sobre todo en los gobiernos provinciales y municipales.



Con una mirada estratégica y táctica, el primo de Presidente instó a sus pares a reflexionar y no pensar que las PASO son el único camino electoral para 2019, y que se analice si no es momento de eliminar el sistema electoral creado por el kirchnerismo.



En este marco, el jefe comunal aclaró que los intendentes no aspiran a generar un "contrapunto" o una polémica por este tema. "Queda claro que siendo un frente, tenemos esta mirada que no es excluyente de los intendentes. Estoy seguro que en el Gobierno provincial va a haber muchos que estén de acuerdo", recalcó.



"Hasta ahora físicamente se pueden eliminar las PASO del año que viene, pero será un tema de la vocación política de los distintos actores", subrayó Tagliaferro.