Ganancias, Bienes Personales, subsidios y deuda: qué se debate en Diputados

El texto original del Presupuesto que presentó el Gobierno en Diputados sufrió varios cambios hasta llegar al recinto. Durante el debate en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja que condujo el diputado del PRO, Luciano Laspina, se anunciaron una serie de modificaciones acordadas en las últimas semanas con los gobernadores y que incluyen el paquete fiscal que también se va a tratar este miércoles en el recinto: revalúo de Ganancias, la suba de las alícuotas de Bienes Personales y la adenda al Consenso Fiscal 2018.



• Cambios en las condiciones para reestructurar la deuda



El oficialismo anunció la eliminación del polémico artículo 53 del Presupuesto 2019 que proponía cambiar las condiciones de reestructuración de la deuda externa. La gestión de Macri proponía al Congreso la modificación de la Ley 24.156 para habilitar que una eventual reestructuración de deuda ya no tenga que ser con una mejora en plazos, montos e intereses sino "en las condiciones imperantes del mercado financiero", lo que causó el rechazo de la mayor parte de la oposición.



"Dicen los medios que van a sacar el artículo 53. No les creemos porque está claro que necesitan el instrumento de reestructuración de deuda porque vamos a un escenario de cesación de pagos", dijo la legisladora del Frente de Izquierda, Romina del Pla. "En un hecho histórico voy a conceder el pedido de la diputada (Romina) Del Pla. Para no agitar fantasmas vamos a eliminar el artículo 53. Ese artículo era "solamente para darle más atribuciones a la secretaría de finanzas, argumentó Laspina.



• Permitirá que adultos mayores beneficiarios de pensión PUAM puedan seguir trabajando



Laspina confirmó que el oficialismo dará marcha atrás con la reforma que había planteado originalmente que dejaba sin opción de seguir trabajando a quienes quisieran acceder a la Pensión Universal para los Adultos Mayores (PUAM). El proyecto inicial tenía previsto restringir el acceso a esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, de manera tal de impedir que personas beneficiarias pudieran tener un ingreso extra.



Se trataba de una restricción sensible, ya que el régimen de PUAM permitía a los beneficiarios seguir haciendo aportes a la seguridad social hasta completar la cantidad de años requeridos para acceder a un haber jubilatorio ordinario. Presionado por las críticas, finalmente el oficialismo dio el brazo a torcer y concedió que monotributistas sociales puedan seguir percibiendo la PUAM, aunque condicionado al resto de los requisitos socioeconómicos para personas de más de 65 años.



• Ganancias y cooperativas



Cambiemos también aceptó dar un volantazo respecto de su pretensión inicial de incorporar a cooperativas y mutuales al régimen de pago de impuesto a las Ganancias. En cambio, se incluirá en el Presupuesto un impuesto especial al patrimonio con una alícuota progresiva, que dejará exentas a las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales.



Durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Laspina explicó que la idea es generar un "mínimo patrimonial", y estimó que de las 1400 cooperativas del país, "más de 1200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio". Otro cambio significativo en el dictamen de Presupuesto es que se incluirá una partida de refuerzo para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 500 millones de pesos.





