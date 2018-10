El Ministerio de Hacienda licitó este miércoles Letras del Tesoro en dólares a 182 días, con vencimiento 26 de Abril, por u$s 815 millones a un precio de corte de u$s 973,31, lo cual representa una tasa nominal anual de 5,5%.



En total, vencían unos u$s 900 millones, por lo que la renovación llegó al 90,5%.