Salta, elegida como uno de los lugares más "fascinantes" para visitar

El destacado diario estadounidense The Wall Street Journal eligió a la provincia de Salta como uno de los diez destinos más intrigantes y fascinantes para visitar en el 2019 en el marco de un top ten editado por el periódico.



The Wall Street Journal publicó una nota con los "destinos top en los que vale la pena concentrarse 2019, desde una región de vino en Argentina hasta Misouri". Allí se destaca Salta, único destino de Sudamérica.



Junto a la provincia, este periódico, mencionó a Seattle, Tel Aviv, Kyoto, Las Maldivas, Misuri, Namibia, Túnez, Varsovia, y Nassau.







En el artículo describen a Salta como un "gran imán para los amantes de la naturaleza: los cóndores vuelan sobre cactus gigantes, las montañas de los Andes cubiertas de nieve contrastan con el desierto alto y las antiguas formaciones rocosas compiten por la atención de las ruinas indígenas".



Asimismo hacen referencia a nuestros vinos de altura, famosos en el mundo. "...También es una región vitivinícola prometedora con viñedos viejos y vinos nuevos, aclamados por la crítica, que en gran parte no están disponibles fuera del país. Los enófilos pueden degustar en bodegas (algunas agrupadas en Cafayate, no lejos de la bien conservada ciudad de Salta (fundada en 1582)..."