BCRA: las compras de dólares cayeron casi 57% en septiembre

Las compras de billetes por parte de residentes totalizaron u$s 1.200 millones en septiembre marcando una caída de 56,9% con respecto al mes anterior, informó el Banco Central al divulgar el Informe de Balance Cambiario. Se trata de la merma más baja desde 2016 y sucedió tras el pico de agosto cuando el dólar pasó los $ 40.



"La reducción en las compras netas de personas humanas, desde un nivel de u$s 2.000 millones en agosto, se dio tras el salto del tipo de cambio de fines de dicho mes", cita el informe. Cabe recordar tras el pico de $ 41 el dólar en septiembre se mantuvo más calmo y solo la última semana, previo al acuerdo con el FMI, volvió a subir tas lo cual se instauró la nueva política monetaria con la llegada de Guido Sandleris al BCRA.



Dentro del sector privado, los principales compradores de moneda extranjera en términos netos fueron los "Inversores institucionales y otros" con u$s 1.700 millones, explica la misiva y el resto correspondió a la categoría "Otros del sector real" por u$s 700 millones, flujos que fueron compensados parcialmente por las ventas netas del sector "Oleaginosos y cereales" por unos US$ 1.400 millones.



Entonces, el volumen operado en el mercado de cambios totalizó u$s 38.246 millones, lo que representó una caída de 7% en la comparación interanual.



Además el informe destaca que el marco del proceso de desarme del stock de LEBAC, el Banco Central realizó ventas netas spot en el mercado de cambios por u$s 1.988 millones, que, además de las efectuadas por las entidades por u$s 165 millones y por el sector público por unos u$s 70 millones, fueron adquiridas por clientes del sector privado por u$s 2.220 millones. Adicionalmente, la autoridad monetaria efectuó ventas de forma directa al Tesoro Nacional por US$ 987 millones, se informó.



Por último se destacó que las operaciones de la cuenta capital y financiera del "Sector Financiero" resultaron en un déficit de u$s 407 millones, mientras que los movimientos de moneda extranjera del sector público y BCRA resultaron prácticamente neutros. Además, las reservas internacionales del BCRA disminuyeron u$s 3.654 millones durante el mes, cerrando en un nivel de u$s 49.003 millones.