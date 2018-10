El debate por el Presupuesto también se trasladó a los pasillos del Congreso

Mientras la Cámara de Diputados debatía este miércoles el proyecto de Presupuesto 2019, en medio de una plaza de los dos Congresos vallada y escenario de una nueva represión de las fuerzas de seguridad, los diferentes legisladores desfilaban por el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso para sentar posición sobre una ley que ya parecía tener su suerte echada en el recinto.



Desde temprano el oficialismo, había asegurado que contaba con los votos para lograr la media sanción. A sus 107 diputados propios, se sumarían parte del interbloque de Argentina Federal, los tres legisladores del bloque Evolución Radical de Martín Lousteau, parte del Frente Cívico por Santiago del Estero, la cordobesa Adriana Nazario, la chubutense Rosa Muñoz y la neuquina Alma Sapag.



En cambio en contra, anunciaron su voto el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda, Red por Argentina -el nuevo bloque de Felipe Sola-, el exsocialista Luis Contigiani, Alfredo Olmedo y el justicialista Diego Bossio.



En diálogo con ámbito.com, la diputada del FpV Fernanda Vallejos, explicó su rechazo. "Es una vergüenza todo este debate del presupuesto, no sólo lo que estamos viendo hoy en este recinto sino todo el proceso previo en el que se construyó este caminito hasta llegar acá. Con ausencias de funcionarios, como la del presidente del BCRA (Guido Sandleris), nadie del Ejecutivo que venga a explicar lo que evidentemente es inexplicable porque ni siquiera ellos han podido defender este presupuesto que es invotable", sostuvo.



La legisladora y economista llamó a la reflexión a sus pares y les pidió que piensen antes de levantar la mano. "Piensen en el mandato que tenemos que honrar, porque la ciudadanía argentina está reclamando que le digamos no a este presupuesto de ajuste", dijo.



"Macri ha decidido pasar la tijera del recorte por absolutamente todas las áreas. No se salva nadie. Es un presupuesto que atenta contra los contra los trabajadores, los niños, los jóvenes, la salud, la educación, las jubilaciones presentes y futuras. Es un presupuesto de recesión, de desocupación, de pobreza, de indigencia, de mayor desigualdad. Es una iniciativa que además contrabandea otras reformas como la tributaria y la previsional", describió.



Vallejos se refirió también a las modificaciones introducidas a lo largo del debate en comisión y consideró que se trató de "parches mínimos que no alcanzan absolutamente para nada, que no corrigen el ajuste brutal que está plasmado en este presupuesto". "Han sido migajas que han repartido tal vez para justificar el voto de algún diputado o diputada, pero la verdad es que no solucionan absolutamente nada de todos los problemas que genera esta política económica", concluyó.



En tanto, el jefe del Bloque Justicialista Pablo Kosiner, cuya fuerza parcialmente votará a favor del proyecto de presupuesto justificó las razones del acompañamiento.



"Nosotros no apoyamos el proyecto de presupuesto. Vamos a votarlo porque entendemos que muy poco se debate sobre qué pasa en la Argentina si no hay presupuesto. No queremos darle al jefe de Gabinete Marcos Peña un cheque para que lo administre a discrecionalidad", explicó y agregó: "hay un día después y ese día después los gobernadores, los intendentes, los rectores de universidades, las distintas organizaciones sociales -que financian sus programas con fondos presupuestarios- ni siquiera van a tener garantizado lo que este presupuesto dice y van a tener que hacer cola a ver si les dan lo que les corresponde".



Kosiner consideró que algunos de los cambios introducidos al proyecto inicial sí fueron "cambios trascendentes" y destacó la exclusión del artículo 53 que le permitía al Gobierno renegociar la deuda a niveles de mercado; los refuerzos de partidas del INTA y CONICET y el fondo de 6.500 millones de pesos para compensar a los municipios y a las provincias por las transferencias de los subsidios al transporte.



"Son reaseguros importantes que se han logrado, pero se han conseguido porque hay un sector de la política que se decidió a sentarse a discutir el presupuesto. Si todos hubiésemos tomado la postura de quedarnos en nuestras bancas a decir que esto no sirve, las cosas no se hubiesen obtenido", consideró.



Además, indicó que más que preocuparle el presupuesto lo que lo inquieta es el plan económico del Gobierno. "El presupuesto es importante, pero lo más importante es el rumbo de la economía. Si el Presidente no entiende esto, las persepectivas independientemente del presupuesto van a ser negativas", resumió.



Por último, el legislador del PRO Eduardo Amadeo se mostró confiado en que Cambiemos conseguirá los votos para aprobar la iniciativa y consideró que el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso es "necesario".



"Es necesario que los argentinos dejemos de tener presupuestos donde se gasta más de lo que ingresa. La Argentina no tiene cómo financiar su déficit y por lo tanto este presupuesto de déficit cero, es importante y necesario para el futuro del país", indicó.



Además, explicó que se trata del "mejor presupuesto posible para la situación actual, porque no da para gastar más de lo que nos entra porque nadie nos lo va a financiar".



En tanto, destacó que las modificaciones introducidas al proyecto fueron "muy razonables". "Uno necesita los votos, no da cosas imposibles, pero fuimos cediendo en cosas posibles", evaluó y descontó que la aprobación del presupuesto en el Senado también estará garantizada por el mayor peso de los gobernadores en esa Cámara.