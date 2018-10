Llull sobre Estrategia Mundial: "Es fundamental este tipo de juego para la educación financiera"

En el marco de la ceremonia de entrega de premios a los ganadores de Estrategia Mundial, Santiago Llull, uno de sus impulsores, habló con ámbito.com sobre lo que fue una nueva edición de la reconocida competencia que mezcla el universo bursátil con el fútbol. "Es fundamental este tipo de juego para contribuir a la educación financiera", apuntó. Asimismo, dio algunos detalles de lo que será el futuro de la plataforma y se refirió a la coyuntura económica del país.



Estrategia Mundial llegó para quedarse. El salto desde su lanzamiento en 2014 a la más reciente edición que se llevó a cabo durante Rusia 2018, tuvo como correlato la participación de más de 10 mil usuarios. Desde especialistas en el mundo financiero hasta debutantes, estuvieron frente a frente a la dinámica del mercado de capitales desde una mirada lúdica. El desafío de la competencia estuvo puesto en llevar los conceptos del mercado a quienes no están familiarizados y generar un atractivo aliciente a partir de una pasión de los argentinos: el fútbol.



En diálogo con ámbito.com, Llull sostuvo que "es fundamental este tipo de juegos para contribuir a la educación financiera. A la mayoría no le interesa las finanzas, pero con lo lúdico vos podés meter algunos conceptos de forma didáctica y que ayude. Hoy gran parte de la gente utiliza juegos en el celular y esta vorágine de aplicaciones es lo que va a hacer crecer el mercado. Pero no podés hacerlo crecer si las políticas económicas y financieras no van de la mano del inversor. La pregunta es qué hacemos para eso".



En ese sentido, destacó que habrá algunos cambios para atraer mayor cantidad de participantes de cara a la próxima edición de la Copa América Brasil 2019. "La expectativa es diferenciar dos categorías, donde se pueda ingresar a partir de un nivel avanzado o desde un nivel menor. La mayoría de la gente que jugó no tiene experiencia bursátil", dijo. Asimismo, puntualizó en que el foco estará en "mejorar esto a partir del fútbol y que los competidores puedan entender más sobre la toma de decisiones de acuerdo a los riesgos".



Uno de los puntos fundamentales en los que harán énfasis a la hora de planificar el desarrollo de la nueva plataforma estará vinculado a "mejorar entre ellos el trading y añadirle un poco más de jugabilidad".



El carácter educacional del juego posibilitó que algunos puedan ir modificando la estrategia a lo largo del Mundial. Permitió a los usuarios realizar cambios en la toma de decisiones en base a un análisis exhaustivo de números y estadísticas, no solo mirando el lado futbolístico sino la evolución dentro del espectro bursátil. La derrota de Alemania en primera ronda, la caída de Argentina en octavos y la evolución de Rusia son un claro ejemplo de las dificultades de un deporte que no siempre es predecible, algo que pueden extrapolarse al universo bursátil.



En ese sentido, Llull señaló que "hay activos menos o más riesgosos, como en el mercado de capitales. Por ejemplo algunos compraron Alemania pensando que había poco riesgo y finalmente se fue en primera ronda. Otros eligieron Argentina por el corazón y a veces no hay que mantener las inversiones por la pasión. O quizá compraron otros que parecían que podían rendir pero que eran de alto riesgo como Rusia y que finalmente rindieron mucho".



Por último, Llull dejó un espacio para hablar sobre la coyuntura económica. A propósito de esto, dijo que no se puede decir con claridad si lo peor pasó o está por venir. "Es difícil decir si ya chocamos o no, pero el auto está muy golpeado y es difícil frenar cuando venís muy rápido", puntualizó.



Además, consideró que "hay algo de crisis autoinfligida" con relación a las múltiple depreciación que tuvo lugar a lo largo de todo el año: "De noviembre a noviembre pasaste de un dólar a $17,5 y una expectativa de inflación de 15%, a las luces está lo que está pasando hoy, con una inflación de casi 50% y un dólar cercano a los $40. Tuviste un dólar de $42 y ahora de $37, sin ningún tipo de variable, eso explica mucho y es no entender el traslado a precios del dólar, que es letal, sobre todo para la economía y para un argentino que está todo el tiempo pensando en moneda extranjera".