Trump anticipó que los migrantes que intenten cruzar la frontera "serán detenidos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo estar enviando a militares para proteger la frontera sur mientras una caravana de migrantes provenientes de Centroamérica continúa su avance a través de México con rumbo a Estados Unidos.



"Estoy enviando a los militares para esta Emergencia Nacional. ¡Serán detenidos!", escribió Trump en una publicación en Twitter.





Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!