Sube la temperatura: dos referentes de Huracán cruzaron a Holan por sus declaraciones

Tras la victoria de Independiente sobre Huracán por 3 a 1 el último fin de semana, Ariel Holan realizó unas declaraciones que cayeron muy mal en el vestuario de Huracán: "Me hubiese gustado estar en la platea con un habano y un whisky".



Afectado por las palabras, el primero que salió a retrucarle públicamente fue el volante Israel Damonte: "A nosotros en otro momento también nos tocó tomar Whisky mirando a Independiente cuando entrábamos en La Libertadores y ellos no, el fútbol es así".



Luego, quien recogió el guante fue el defensor Cristian Chimino: "Nos molestó lo que dijo Holan. Lo hizo para la tribuna. ¿Por qué no se prendió un habano cuando lo dejó afuera River?".



¿Saldrá a contestar Holan o dará por terminada la polémica?