Por presuntas escuchas ilegales, China sugiere a Trump que abandone el iPhone y compre un Huawei

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China tiene algunas sugerencias para el Gobierno de Trump si les preocupa la interceptación extranjera del iPhone del presidente de Estados Unidos: mejor que utilice un teléfono Huawei. O, simplemente, que corte por completo los vínculos con el mundo exterior.



La respuesta se produjo después de publicarse un artículo en el New York Times según el cual los espías chinos y rusos a menudo escuchaban en secreto al presidente Donald Trump cuando usaba su inseguro teléfono celular fabricado por Apple para hablar con viejos amigos.



"Al leer este artículo, siento que hoy en Estados Unidos realmente hay algunas personas que están haciendo todo lo posible para ganar al mejor guion en los Oscar", dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, en una conferencia de prensa.



Dichos artículos eran "una prueba de que el New York Times hace noticias falsas", dijo, y agregó dos sugerencias que aparentemente estaban dirigidas a la administración de Trump. "Si realmente están muy preocupados por teléfonos de Apple que están pinchados, entonces pueden pasarse a Huawei", dijo, refiriéndose al mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones de China.



"Si aún no están cómodos, entonces, para tener un dispositivo completamente seguro, pueden dejar de usar cualquier de comunicación moderna y cortar todos los vínculos con el mundo exterior", añadió.



El reporte del diario dijo que los asesores de Trump le han advertido repetidamente que sus llamadas de telefonía móvil no son seguras, pero el presidente se niega a renunciar a ellas.