El dólar opera estable casi a $ 37,87

El dólar opera casi estable este jueves a $ 37,87 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Con un cambio abrupto de tendencia en la última media hora de la jornada, el billete subió ayer 23 centavos después de que el Banco Central no lograra renovar la totalidad del vencimiento de Leliq, y como reacción a los disturbios en las inmediaciones del Congreso, donde se trata el Presupuesto 2019.



Con un volumen negociado en baja (cedió 17% a u$s 428 millones), la divisa avanzó 41 centavos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y regresó a los $ 37, tras operar durante casi toda la jornada en terreno negativo.



En el epílogo de la rueda se retiraron los vendedores y aparecieron más compradores, producto de los fondos sobrantes que dejó una renovación menor al vencimiento de letras Leliq, pese a que el BCRA convalidó una suba leve de la tasa, en el marco de una jornada con devaluaciones generalizadas en las monedas de la región.



La autoridad monetaria subastó $ 159.136 millones en Leliq a siete días, contra un vencimiento de $ 185.053 millones. En consecuencia, se volcaron al mercado $ 28.110 millones, destinados en gran parte a la compra de la divisa.



El rendimiento promedio de Leliq subió al 71,869% anual, desde el 71,392%. En tanto, la tasa máxima de corte se ubicó en el 72,75%, por debajo del 72,996% del martes. La entidad viene de reconocer que mantendrá las tasas altas por la presión inflacionaria y pese al sesgo recesivo que implica para la economía.



La demanda de la divisa se aceleró también tras los graves incidentes en las inmediaciones del Congreso entre manifestantes y policías, lo que obligó al presidente de la Cámara de Diputados a llamar a un cuarto intermedio durante la sesión en que se trata el Presupuesto 2019.



Más allá de la tensión en la jornada, "sería una buena noticia para el mercado que el Presupuesto tenga media sanción en Diputados y también que el Board del FMI apruebe esta segunda parte del acuerdo - algo que se espera para este viernes - y que no haya nuevas sorpresas", dijo Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones.



En el plano internacional, tuvo impacto la devaluación de la canasta de monedas extranjeras a nivel global contra el "índice dólar" que llegó a un máximo de 96,50, luego de que datos en Europa indicaran que el crecimiento económico podría estar estancándose en toda la zona euro. En la región, el real brasileño se devaluó a 1% (a 3,7341 por dólar), y el peso mexicano, 1,4% (a 19,5460 por dólar).



"Es por ello que en nuestro mercado se produjo cautela con los pesos y dólares que se pactaron tanto en el mercado de dinero como en el de cambios", comentó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



Por otro lado, el Ministerio de Hacienda colocó este miércoles letras del Tesoro (Letes) por u$s 815 millones a un precio de corte de 973,31 dólares, lo que representó un rendimiento anual del 5,5% y una renovación superior al 90%, se informó oficialmente. Hacienda agregó en un comunicado que para las Letes a 182 días se recibieron 7.601 órdenes de compra por 834 millones de dólares.



En el mercado informal, el blue cedió 10 centavos a $ 37,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" repuntó 45 centavos a $ 37,35.



En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó a un promedio del 69%. Y en la plaza de futuros del ROFEX, se negociaron u$s 1.149 millones, de los cuales casi el 69% se pactó a octubre y noviembre, con precios de $ 37,40 y $ 39,07 respectivamente y con tasas del 56,37 % y 56,10 % TNA. Los futuros mostraron alzas en todos los plazos en torno al 1% en línea con la suba del spot.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 82 millones hasta los u$s 48.482 millones.