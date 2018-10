Detuvieron en Ezeiza a un presunto testaferro de Daniel Muñoz

Carlos Cortéz, presunto testaferro de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, fue detenido esta mañana en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública.



Cortéz fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza cuando regresaba al país, ya que pesaba en su contra una orden de detención dictada por el juez federal Claudio Bonadio.



En la jornada del miércoles, Bonadio rechazó la excarcelación de Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario Muñoz, por lo que seguirá presa por presunta asociación ilícita en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.



Al definir la cuestión, juez consideró que existen riesgos procesales, esto es tanto el peligro de fuga como el de entorpecer la investigación, en caso de que Pochetti recupere la libertad.



Según indicaron los investigadores, cuando se allanó la vivienda de Pochetti encontraron dos computadoras que habían sido previamente quemadas, lo que daría indicios de un intento de entorpecimiento de la causa.



Pochetti se entregó este martes ante la Justicia luego de que Bonadio pidiera su captura a fines de la semana pasada, acusándola de integrar la asociación ilícita en el marco de la causa de los cuadernos de Centeno.



En indagatoria, Pochetti dijo que desconocía los negocios de su ex pareja y negó ser parte de una asociación ilícita por la cual fue imputada, en el marco de la causa por el pago de presuntos sobornos en la obra pública.



Pochetti incluso aseguró que no es titular de ninguna cuenta bancaria ni tampoco de los inmuebles en Nueva York y Miami, que se presume se vendieron por más de 70 millones de dólares.