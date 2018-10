¿Quiénes son y cuánto ganan los actores mejor pagos de la TV?

Cuatro de los cinco actores mejor pago de la TV mundial son integrantes del elenco de la comedia estadounidense The Big Bang Theory, incluido Jim Parsons que ganó $ 26.5 millones en 2018, y lidera el ranking de la revista Forbes por cuarto año consecutivo.



Johnny Galecki, el otro de los principales protagonistas de la serie que transita su última temporada, quedó segundo en la lista con $ 25 millones. Mientras que Kunal Nayyar y Simon Helberg, de la misma sitcom, comparten el tercer lugar con $ 23.5 millones.



Cabe recordar que las cuatro estrellas del programa cedieron el año pasado en $ 1 millón por episodio para reforzar los salarios de dos de sus compañeras: Mayim Bialik y Melissa Rauch.





Andrew Lincoln, de The Walking Dead.





Completando el top five está Mark Harmon, de NCIS. Ingresó además Andrew Lincoln, de The Walking Dead, quien se une al ranking por primera vez en el décimo lugar. Se espera que tras su ya anunciada salida de la serie de zombies, su coprotagonista Norman Reedus lo reemplace entre los mejores pagos.



En tanto, Kevin Spacey, quien tuvo que dejar su papel de Frank Underwood en House of Cards por las denuncias de acoso sexual, dejó la lista de los mejores pagos según Forbes.



El top ten lo completan todos actores de Modern Familiy: Ed O'Neill ($ 14 millones), Eric Stonestreet ($ 13,5 millones), Jesse Tyler Ferguson ($ 13 millones), Ty Burrell ($ 12 millones).