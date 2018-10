Las emotivas palabras de Hamilton sobre el mito de Fangio: "No puedo creer que lo pueda alcanzar"

Sólo seis puntos le hacen falta a Lewis Hamilton (Mercedes) para conseguir su quinto título mundial de Fórmula 1 y alcanzar de paso a Juan Manuel Fangio, uno de los más grandes pilotos de la historia.



La hazaña del pentacampeonato es inminente para el británico, y este fin de semana podría concretarla en el Gran Premio de México.



Luego de 18 carreras celebradas en la temporada 2018 y a falta de tres para que concluya el año, Hamilton lidera la clasificación con 346 puntos y parece inalcanzable para su inmediato perseguidor, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) que tiene 276 unidades.



Con 75 puntos en juego aún, a Hamilton le bastaría con terminar séptimo la carrera del domingo para asegurar su quinta corona, sin importar lo que haga el germano.



Para el oriundo de Stevenage, la situación es igual de cómoda que en 2017, cuando llegó al Gran Premio de México con el título al alcance de la mano y se lo adjudicó al terminar en la novena posición.



Este año, el británico desea coronarse de manera más brillante en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.



"La próxima carrera es en México, un lugar precioso. Aunque la temporada anterior no tuve los mejores resultados ahí, definitivamente quiero ganar", dijo el piloto de las flechas plateadas.



En 2017 con su cuarto título, Hamilton se puso en el mismo nivel que otros célebres tetracampeones de la Fórmula 1: el francés Alain Prost y el alemán Vettel.



A sus 33 años y viviendo su duodécima temporada en la máxima categoría del automovilismo, Hamilton aún no asimila que está a punto de darle alcance a Fangio, uno de los nombres más ilustres de la categoría. "Es increíble pensar que voy hacia el mismo número de títulos que él", manifestó.



Eso sí, el británico no pasa por alto que el de Balcarce logró la hazaña del pentacampeonato en menos tiempo -en la octava temporada de las nueve que compitió- y en una época donde las carreras de autos se corrían con riesgos mayores.



"Fangio es el padrino de todos los pilotos. Es uno de los grandes desde el comienzo de este deporte y siempre será admirado", reconoció Hamilton.



El británico se coronó en 2008 corriendo para McLaren, y 2014, 2015 y 2017 con su actual escudería. El "Chueco" fue campeón en 1951 (Alfa Romeo), 1954 (Maserati y Mercedes), 1955 (Mercedes), 1956 (Ferrari) y 1957 (Maserati).



Para Vettel, el sueño del quinto campeonato prácticamente se ha esfumado. Pudo haber fortalecido sus esperanzas el pasado fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, pero terminar cuarto lo alejó de la corona.