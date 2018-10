Moyano va por la reapertura paritaria y amenazó con un paro si empresarios no presentan una "propuesta seria"

Hugo Moyano volvió a encabezar un acto de Camioneros en donde reclamó por la reapertura de paritarias para su gremio al tiempo que amenazó con convocar a un paro si las cámaras empresariales del sector no efectúan una "propuesta salarial seria".



Por lo pronto, la Federación de Camioneros reclamó pidió que el ajuste salarial acordado meses atrás en el 25% sea elevado al 42% para compensar la fuerte disparada en los precios de las últimas semanas. En la primera convocatoria no hubo acuerdo entre el gremio y los empresarios por lo que la Secretaría a cargo de Jorge triaca convocó a un nuevo encuentro para el miércoles de la semana próxima.



Fiel a su estilo, el líder camionero amenazó con una huelga de camioneros si las cámaras empresariales del sector no acercan una suba salarial del 17% extra. En un acto realizado frente a la sede de la Secretaría de Trabajo en Callao al 100, Moyano sostuvo que "si los empresarios no hacen una propuesta seria, inevitablemente vamos a tener que ir al paro".



En ese contexto, Moyano sostuvo que "no queremos molestar a nadie, pero ellos no nos dan otra salida. Estamos reclamando lo que corresponde a una familia". "No es posible que se hagan los distraídos", destacó y añadió: "Tenemos que tomar lo que por derecho nos da la Constitución Nacional, por más que vayamos en cana, vamos a ir por el aumento de sueldo que merecen los trabajadores".



Acompañado por su hijo Pablo, Hugo Moyano también aprovechó para lanzar con munición gruesa contra el Gobierno: "Se hacen los fuertes con los trabajadores y después se arrodillan y arrastran como víboras ante el Fondo Monetario Internacional".



Al criticar la política económica de Macri, Moyano lanzó: "Espero que se pueda ir en el 2019 porque esto no se aguanta más, es insostenible esta situación de hambre" y aseguró que "reprimen a los trabajadores, nos amenazan, nos llenan de denuncias, y eso ello los llaman coraje". "Creen que amenazando nos van a doblegar, el coraje que tenemos son ustedes compañeros", arengó el gremialista a los manifestantes y sostuvo que desde el Gobierno "le niegan a los trabajadores un plato más de comida".