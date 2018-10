Por qué Amazon obtuvo ganancias pero aún así decepciona a Wall Street

El beneficio neto del gigante de ventas en línea Amazon trepó en el tercer trimestre a u$s 2.900 millones, diez veces más que en igual periodo del año pasado, pero sus ingresos y expectativas resultaron decepcionantes. Si bien en el día obtuvo una suba de 7,1% en sus acciones, en el poscierre está cayendo 7,5% por el balance.



Según las cifras publicadas este jueves, a 5,75 dólares por acción, el beneficio ha superado ampliamente las expectativas de Wall Street, pero la facturación, de u$s 56.600 millones, que marcó un alza del 29%, fue algo menor a lo esperado.



La minorista se está preparando para su temporada más activa del año, que se extiende desde alrededor del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos hasta el Año Nuevo. Según las previsiones, las ventas del cuarto trimestre aumentarán entre un 10 y un 20%, hasta u$s 72.500 millones. Los analistas esperaban unos u$s 73.900 millones, según datos de Refinitiv.



El crecimiento trimestral sería el más bajo de Amazon desde al menos el inicio de 2016.



Amazon pronosticó una ganancia operativa entre u$s 2.100 millones y u$s 3.600 millones, menor a los u$s 3.870 millones que esperaban los analistas, según FactSet.



En el tercer trimestre, las ventas netas aumentaron a u$s 56.580 millones desde u$s 43.740 millones del año anterior, pero no cumplieron con la estimación de los analistas de 57.100 millones, según datos de Refinitiv.



Sin embargo, lo que más decepcionó son las previsiones de ingresos para el cuarto trimestre, lo cual hizo retroceder las acciones 7,5% tras el cierre del mercado.