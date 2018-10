Según estudio, el 94% de los directivos priorizan elegir una empresa por sus valores

A la hora de cambiar de trabajo y elegir una compañía para desarrollar las tareas, varios aspectos suelen ponerse a consideración. Por un lado, el progreso económico siempre ocupa un lugar importante, como también un ascenso a un puesto superior, trabajar desde la casa o un entorno más ameno para desarrollar las tareas. Sin embargo, un punto que no suele ser mencionado tiene que ver con la relevancia que se le otorga a los valores que expresa una compañía.



Una encuesta realizada recientemente, señaló que el 94% de los gerentes, directivos o CEOS de multinacionales o empresas locales elige un entorno laboral con el que puedan identificarse de forma integral de acuerdo a sus valores. La cifra se desprende de un relevamiento realizado por Glue Executive Search, especialista en Top Management.



En ese aspecto, Daniel Iriarte, socio director de Glue Executive Search, sostuvo que "esto evidencia cómo la 'cultura viva' se pondera por sobre la formal y deja clara la necesidad de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace".



Sobre los 1103 casos que componen la muestra, 1 de cada 2 - el 53% - dijo valorar más el trabajo colaborativo en proyectos cortos e interdisciplinarios en lugar de un modelo que les permita un crecimiento rápido y sea bajo el modelo "up or out". Ezequiel Palacios, socio director de Glue, se refirió a este aspecto y destacó que "permite observar que hoy los ejecutivos priorizan en sus elecciones dos cuestiones centrales: el trabajo en un equipo diverso y el aprendizaje en sentido amplio de otra disciplina o de otra cultura, donde el driver es el desafío de abordar problemáticas nuevas y desafiantes".



Otro aspecto importante que señala el informe, tiene que ver con las facilidades que ofrecen las compañías para poder combinar el trabajo presencial con el "home office". En ese sentido, el 64% de los ejecutivos dijo preferir una empresa con políticas flexibles en cuanto al trabajo desde casa. Asimismo, el 31% ponderó una organización completamente abierta a la opción de desarrollar las tareas en cualquier lugar.



Un dato que dista de ser llamativo tiene que ver con que apenas el 4% mantiene una mirada conservadora y elige una cultura tradicional donde todos los trabajadores estén presentes en la oficina. Brenda Barán, socia de Glue Executive Search, sostuvo que "cada vez queda más claro que la cultura tradicional, verticalista y con políticas de trabajo 100% presencial ha perdido muchísima vigencia".



Por otro lado, Clara Pintos, Executive Search Manager de Glue, sostuvo que un aspecto interesante tiene que ver con que "las tres generaciones representadas (Baby boomers, Generación X y Generación Y), ponderan por igual estructuras organizacionales colaborativas en desmedro de estructuras más formales y verticalistas".



"Esto refuerza una de las tendencias organizacionales que han crecido en los últimos tiempos, producto de las inquietudes y estilos de liderazgo mostrando en las tres generaciones un interés creciente por espacios que fomenten un trabajo en equipo más real", profundizó Pintos.