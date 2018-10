Los mitos del CyberMonday y consejos para aprovechar los descuentos

Desde el lunes 29 al miércoles 31 de octubre se realizará la séptima edición del CyberMonday, una jornada de promociones y descuentos en comercio online que año a año suma cada vez más compradores. Para aprovechar el evento al máximo es bueno tener en cuenta algunos consejos y terminar con algunos mitos.



En el market place Linio, por ejemplo, recomendaron como medida principal de seguridad verificar que las marcas en las que se realice la compra cuenten con el sello de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que certifica que las ofertas sean reales. Otra buena opción es descargar las aplicaciones móviles oficiales de la marca donde se quiera comprar.



Por otro lado, aconsejan no pensar en porcentajes de descuento sino en el precio final de los productos, comparar precios, verificar costos y plazos de envío, chequear formas de financiamiento y límites de las y tarjetas.



• Tres mitos que hay que desmentir



En el marco del evento, la herramienta para comparar precios Comparacity, desmintió algunas de las más comunes creencias sobre el CyberMonday. Uno de ellos es que las marcas suelen cambiar los precios unos días antes, para así ofrecer un mayor porcentaje de rebaja que impacte a los usuarios. Este es quizás el mito más difícil de desmentir. Pero con este comparador permite a los internautas verificar el historial de precios de un mismo producto en diferentes puntos de venta para conocer si el descuento es real o no.



"Las variaciones constantes son algo propio de la coyuntura actual, en la que el dólar se comporta de forma volátil, y por ende las empresas adoptan distintas estrategias para adecuarse a ese contexto. Algunas eligen absorber esas variaciones, sacrificando rentabilidad, otras las trasladan a los precios. Esto hace que veamos diferencias de precios para un mismo producto según en qué comercio miremos. Se trata entonces de una cuestión más contextual. De cualquier forma, Comparacity es una excelente opción para que los usuarios verifiquen las ofertas y elijan la mejor opción", aseguró Julián Gurfinkiel fundador del sitio.



Otro de los mitos que más circulan durante estas fechas es que en el CyberMonday solo hay ofertas en línea. Esto no es cierto, ya que si bien comenzó así ahora también se producen en las tiendas físicas.



Otro rumor que se suele escuchar es que ésta es la última oportunidad del año para aprovechar descuentos. Por supuesto, esto no es así. En Internet, todos los días son CyberMonday. "Sí, es posible que se vean muchas más ofertas durante el CyberMonday, pero te garantizo que para cualquier producto, habrá una nueva oferta a la vuelta de la esquina, sobre todo con las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano acercándose", aseguró.



• Seguridad



En cuanto a la seguridad, Symantec Corp publicó ocho tips para tener en cuenta:



• Asegúrate de que tu navegador esté actualizado





"Al hacer esto, es probable que las vulnerabilidades que se pudieron haber encontrado en versiones anteriores hayan sido identificadas y reparadas", aconseja Ignacio Conti, Regional Channel and Distribution Manager de Symantec.



• Busca HTTPS



Antes de ingresar un número de tarjeta de crédito, o cualquier información confidencial, asegúrate de que la URL en la barra de direcciones de tu navegador se vuelva verde o comience con HTTPS y no con HTTP. "Estos son indicadores de que tu sesión es segura y de que el sitio usa cifrado para proteger tus datos personales", señala Conti, añadiendo que, "este protocolo se conoce como encriptación SSL (Secure Socket Layer) y ayuda a proteger las transacciones en línea al mantener los datos en tránsito confidenciales a través del cifrado. En otras palabras, tu información está codificada y no es visible para los piratas informáticos".



• Comprender la política de privacidad del sitio web



Revelar tu información personal podría exponerte a riesgos de robo de identidad. Ignacio recalca que hay que asegurarse de comprender a fondo la política de privacidad de la empresa y cómo se utilizarán esos datos personales. "Saber qué tipo de información se está recopilando y qué tan relevante es para el producto que se está proporcionando. Algunos sitios web pueden darte la opción de optar por no compartir información, pero sí debe proporcionar un punto de contacto por si existen dudas de este tipo", enfatiza el ejecutivo.



• Aprender a detectar intentos de phishing y ofertas cuestionables





Durante estos días, puedes recibir correos electrónicos que anuncien ofertas increíbles. Ten cuidado porque estos podrían ser intentos de phishing, y los enlaces del correo electrónico podrían dirigirte a un sitio web falso construido para capturar información personal. "Debes estar atento a los correos electrónicos y mensajes de texto que publicitan ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Aunque los correos no deseados pueden parecer inofensivos, evita hacer clic en los enlaces y descargar archivos de fuentes desconocidas", comenta el especialista. Los correos electrónicos y sitios web de phishing a menudo contienen errores tipográficos o de ortografía y gramaticales. Si recibes un correo electrónico solicitando "verificar" su información confidencial, ¡no respondas!



• Crear contraseñas seguras



Siempre usa contraseñas seguras y actualízalas regularmente. Nunca uses la misma contraseña para múltiples cuentas. "Esto es especialmente importante para las cuentas que contienen su información personal. Hay herramientas como Norton Identity Safe para administrar sus contraseñas de forma gratuita", señala.



• Usar VPN en Wi-Fi público



Las conexiones públicas de Wi-Fi a menudo no están encriptadas ni aseguradas, lo que te deja vulnerable a un ataque de hombre en el medio (MITM). El ejecutivo explica que "un ataque MITM ocurre cuando un cibercriminal explota una falla de seguridad en la red Wi-Fi para acceder e interceptar tu información privada. Esencialmente, los piratas informáticos pueden detectar cualquier información que compartas entre los sitios web que visitas: detalles de las actividades de navegación, inicios de sesión de cuentas y transacciones de compra. Tu información confidencial, como contraseñas y datos financieros, son vulnerables".



• Si aún tiene dudas, confirme el sitio web



"Si aún no estás seguro de la credibilidad de un sitio web, hay varias herramientas que pueden ayudarte como Norton Safe Web, una herramienta gratuita en línea que puede identificar sitios web arriesgados mientras compras", señala el ejecutivo. Para obtener información adicional acerca de cómo mantenerte seguro mientras realiza transacciones en línea esta temporada de vacaciones, ve a Mantener seguro en línea.



• Tener cuidado con el robo de identidad.



"Es posible que no sepas de inmediato si un delincuente ha obtenido tu información financiera. Puedes ser proactivo supervisando de cerca todas tus cuentas financieras y suscribiéndote para recibir alertas por mensaje de texto o correo electrónico si la institución las ofrece", finaliza Conti, recalcando que también se puede monitorear el uso indebido de tu información como los números de tarjetas de crédito.



La idea es que aprovechemos de comprar descuentos de manera tranquila y segura, por lo que tomar las precauciones adecuadas es una buena opción para considerar durante los próximos días. Practiquemos el dicho: Es mejor prevenir antes que lamentar.