Sofía Vergara, la número uno: con u$s 42 millones al año, es la actriz mejor paga de EEUU

Sofía Vergara es la actriz mejor paga de Estados Unidos, con más de u$s 42 millones al año, según el nuevo ranking de la revista Forbes.



Vergara ganó u$s 42,5 millones durante 2017-18, una cifra altamente superior a su par masculino mejor pago, Jim Parsons, de The Big Bang Theory, quien ganó u$s 26,5 millones.

Kaley Cuoco



Le siguen con u$s 24,5 millones Kaley Cuoco (The Big Bang Theory); la estrella de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, con u$s 23,5 millones; Mariska Hargitay (La ley y el orden) con u$s 13 millones y Julie Bowen (Modern Family), con u$s 12,5 millones.