El dólar vuelve a bajar y se vende a $ 37,74

El dólar sigue en baja ocho centavos este viernes y cotiza a $ 37,74 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El jueves bajó seis centavos y cortó dos días en suba. Además, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa retrocedió con más fuerza: descendió 21 centavos a $ 36,79 acompañando la evolución regional, en una jornada con muchos altibajos aunque la moneda se mantuvo siempre en una línea inferior a la del miércoles.



La baja se produjo luego de que el Gobierno lograra un respaldo la media sanción en la Cámara de Diputados de un controvertido proyecto de Presupuesto 2019, el que tiene un notorio recorte de gastos de acuerdo al compromiso asumido ante el FMI.



Como es habitual, el Banco Central subastó Letras de Liquidez a 7 días por $ 155.886 millones, con una tasa promedio de corte en el 71,9% y un retorno máximo adjudicado de 72,7%.



Los máximos se anotaron con la primera operación pactada en los $ 37, el mismo registro del cierre anterior. Poco a poco se instalaron con mayor fuerza órdenes de venta que respondieron a ingresos desde el exterior forzando una baja de la cotización que diluyó toda la tensión previa sobre el tipo de cambio llevándolo a mínimos de $ 36,74. Con algunas oscilaciones, los precios del dólar se mantuvieron cerca de los mínimos hasta el final de la sesión. El volumen operado creció un 30,6% a u$s 559 millones.



Desde PR Corredores de Cambio señalaron que "sólo la proximidad del fin de mes y el consecuente comienzo del cierre de operaciones y posiciones que vencen el miércoles próximo pueden alterar el nivel de relativa estabilidad alcanzado por la divisa, que sigue moviéndose en el rango de no intervención oficial, un dato a tener en cuenta para las futuras proyecciones".



En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 68%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 171 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para este viernes y el lunes.



En el Rofex, donde se operaron u$s 1202 millones, casi el 50 % se pactó a octubre y noviembre, al cierre los precios operados fueron a $ 37,11 y $ 38,72 respectivamente y con tasas del 52,9% y 53,2%.



En el mercado informal, el blue cerró estable a $ 37,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cayó 44 centavos a $ 36,91.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 193 millones hasta los u$s 48.284 millones.