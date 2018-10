Ocho ladrones cometieron el error de su vida: intentaron asaltar a un luchador de MMA

Un grupo de ocho ladrones cometió el error de su vida al intentar robarle Louis Nicholson, luchador de MMA que logró vencer a los delincuentes pese a que estaban armados con cuchillos. Pese a que logró escaparse, la víctima tuvo que ser internado con graves lesiones.



El hecho ocurrió en Essex, Inglaterra. Los delincuentes pararon a Nicholson en la calle y le pidieron la billetera y el celular. "Les dije bien claro que iba a pelear, que no les iba a dar mis cosas. Ahora me doy cuenta que fue una decisión estúpida", confesó el luchador.



"Ellos me atacaron primero. Hice todo lo que pude... incluso llegué tumbar a uno de un puñetazo en la cara. Entonces decidieron que ocho contra uno no era suficiente, y sacaron sus cuchillos. Me rodearon, pero fui de cara a por uno de ellos que salió corriendo como un cobarde. Aproveché ese hueco que dejó para escapar", contó a la prensa británica.



Nicholson logró doblegar a los delincuentes, pero terminó internado con lesiones graves, producto de los cortes provocados por armas blancas.