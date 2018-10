Extranjero detenido durante incidentes en Congreso: "Paseaba cuando dos policías me dispararon desde atrás"

Anil Baran, uno de los extranjeros detenidos en el marco de los incidentes en el Congreso relató que en un momento en el que "paseaba" por la calle, le "dispararon dos o tres policías desde atrás", lo "tiraron al piso" y le "ataron las manos con una cinta".



"Vivo en Córdoba y vine a Buenos Aires a hacer un trámite. Tenía que buscar mi partida de nacimiento en la embajada para poder hacer la nacionalidad. Sólo eso. No conozco la ciudad. Estaba parando en La Plata en lo de un amigo, me bajé en Constitución y caminé. Paseaba, de pronto vi que venían unos 20 o 30 policías de frente y me fui por la calle Humberto Primo, ahí me dispararon dos o tres policías desde atrás, me tiraron al piso y me ataron las manos con una cinta. Después me llevaron con otras personas", afirmó Baran, de nacionalidad turca.



En declaraciones al diario Página/12 y Radio 10 Baran relató: "No sabía que estaba complicada la situación, sólo veía banderas y gente que venía caminando". Indicó que mientras caminaba vio venir de frente un cordón policial y que los efectivos "disparaban y tiraban gases". "Me dispararon desde atrás y un policía motorizado me tiró al suelo, me retuvo y me pusieron cinta. Después me juntaron con otros y nos llevaron a la comisaría. Éramos siete, yo era el único extranjero", subrayó.



Baran nació en Estambul, tiene 27 años y es graduado en Ciencias Económicas en la Universidad Técnica del mar Negro. "Antes de graduarme consideré la idea de viajar a Europa, pero un amigo que vive en Argentina y que estaba viajando por Turquía me habló mucho de este país y me entró el deseo de venir a conocer. Eso fue en 2016. Aquí conocí a una muchacha argentina, me establecí en Córdoba y me casé con ella a finales del año pasado. Tengo un documento y vine a Buenos Aires a sacar mi partida de nacimiento de la embajada para poder establecerme definitivamente", indicó.



Explicó que con su pareja viven en Villa María y que trabaja en una empresa de logística. Esta semana se encontraba en La Plata, en la casa de un amigo, con quien el miércoles viajó al centro hasta Constitución, precisó. Llegaron cerca de las tres de la tarde, se separaron y él caminó por 9 de julio cuando se desencadenaron los hechos que relató, aseguró.