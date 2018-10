Tras aval del FMI a nuevo acuerdo con Argentina, el Merval se da vuelta y gana un 1,5%; bonos trepan hasta 1,3%

El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos revierte la baja inicial y trepa un 1,5% a 29.778 unidades este viernes, impulsado por la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) al acuerdo con Argentina por u$s 57.100 millones.



El panel líder llegó a caer al mediodía más de 2% ante un nuevo incremento en la aversión al riesgo global.



Alrededor de las 13.45 hs. el FMI anunció que aprobó medidas que elevan un acuerdo stand-by de financiamiento para Argentina a unos u$s 56.300 millones. Esto hizo que se despertara la demanda e impulsada el precio de los activos locales.



Los ascensos eran liderados por las acciones de Pampa Energía (+4,4%); YPF (+3,5%); y Transportadora de Gas del Sur (+2,3%).



"Si esto se mantiene (como en las últimas semanas), Argentina no explota y el año que viene empieza a crecer", dijo el economista Ricardo Arriazu durante el reciente Congreso de la Cámara de Agentes de Bolsa.



• Bonos



En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) operan con disparidad. El Discount bajo ley argentina sube un 0,2%; el Bonar 2024 cede un 0,1%; mientras que el Bonar 2020 gana un 0,1%.



Por último, el riesgo país medido por el banco JP Morgan, aumentaba 13 unidades a 680 puntos básicos.