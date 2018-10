S&P bajó la perspectiva de la deuda italiana a negativa

La agencia de calificación Standard and Poor's redujo este viernes la perspectiva de la calificación de deuda de Italia a negativa, sin degradar la calificación en sí misma, que permanece en BBB.



"La política económica y fiscal del gobierno italiano pesa sobre las perspectivas de crecimiento del país", dice S&P, que no siguió a su competidor Moody's, que degradó la calificación italiana a BBB- la semana pasada.



No obstante, al reducir la perspectiva, la agencia no descarta bajar la calificación en los próximos seis meses.