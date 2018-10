Dólar: bancos estatales "no podrán" intervenir a cuenta del Gobierno

En una carta de intención dirigida al FMI, el Gobierno dio algunas definiciones con relación a las participaciones tanto del Banco Central, como de entidades financieras estatales en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).



Entre ellas se destaca que los bancos estatales "no podrán participar en ventas oficiales de divisas en nombre del gobierno", remarcó Hacienda, y enfatizó que "sólo el BCRA podrá implementar la intervención cambiaria", tanto al contado como a término.



En la próxima revisión en el marco del acuerdo Stand-By, Hacienda dijo que "se elaborará un sistema para la conversión ordenada y transparente de los desembolsos del Fondo para cubrir las necesidades de financiamiento presupuestario, denominadas en pesos, en 2019".



Asimismo, reiteró que "el BCRA tendrá la opción de vender dólares en el mercado de divisas sólo si la cotización supera el límite superior de 44 pesos por dólar y comprar dólares en el mercado de divisas sólo si la cotización se sitúa por debajo del límite inferior de 34 pesos por dólar".



Recordemos que desde el 1 de octubre, estos límites se ajustan diariamente a una tasa de 3 por ciento mensual hasta diciembre de 2018.



Por fuera de los límites, "el BCRA podría decidir (pero no está comprometido a hacerlo) vender o comprar hasta u$s 150 millones diarios mientras la cotización se mantenga por fuera de los límites estipulados".



Asimismo, "se espera que todas las ventas y compras de divisas no se esterilicen. Como tal, la disminución (aumento) en las reservas tendrá un correlato en la disminución (aumento) en la base monetaria, igual al equivalente en pesos de las ventas en divisas, mientras que el stock de instrumentos de esterilización se mantendrá sin cambios, indicó Hacienda en la carta de intención dirigida al Fondo.



En tanto, los datos diarios sobre el monto y la cotización de las transacciones entre el BCRA y cada una de sus contrapartes se proporcionarán al Fondo al final de cada día, concluyó.