FIFA avanza con cambios en el mercado de pases (UEFA frenó plan de Infantino)

El consejo de la FIFA, en el que hizo su estreno el presidente de la AFA Claudio Tapia, aprobó este viernes en Kigali las recomendaciones de un grupo de trabajo sobre la reforma del mercado de pases, con la recuperación de la licencia de agente de jugador y la limitación en los préstamos de los futbolistas.



Estas propuestas, avanzadas en septiembre en Londres durante una reunión de la "comisión de los socios", que juntó a la totalidad de los actores del fútbol, presidida por el canadiense Victor Montagliani, deben servir como base para la reforma del mercado de pases.



Una sub-comisión, encargada de hacer propuestas concretas y de tratar con la Asociación Europea de Clubes (ECA), el Forum Mundial de Ligas (WLF), el sindicato de jugadores FifPro, así como con las federaciones, confederaciones y la FIFA, deberá presentar su trabajo en febrero de 2019.



"Es un documento muy importante, por lo que concierne a los jóvenes jugadores, a la cesión de futbolistas, a la compensación de la formación, a los agentes...", declaró el presidente de la FIFA Gianni Infantino, durante una conferencia de prensa en la capital de Ruanda.



Estas recomendaciones prevén la instauración de un reglamento de agentes, que incluya la obligación de una licencia y un examen. Desde 2015 los permisos no existen, dando lugar a un sistema de registro de intermediarios.



La limitación de los préstamos figura también en el programa, pero todavía no se ha decidido una cifra. La FIFA aspira a un número máximo de seis jugadores cedidos por cada club, pero no tiene unanimidad.



• UEFA frenó los deseos de Infantino



Frente a las protestas, principalmente de la UEFA, que provocaron sus proyectos de Mundial de Clubes reformado y de Liga Mundial de Naciones, el presidente de la FIFA tuvo que reacomodar sus ideas, aceptando la creación de una comisión para estudiar la viabilidad de las nuevas competencias.



Candidato a la reelección en junio de 2019 en París, Infantino esperaba que sus propuestas fueran adoptadas en Kigali, para enriquecer su balance, que todavía no convence a buena parte del fútbol mundial.



El dirigente ítalo-suizo tuvo que recular ante la oposición que encontraron sus propuestas, especialmente por parte de la UEFA, que denunció un proceso precipitado y falto de transparencia.



"Tomamos la decisión de establecer una comisión para reforzar el proceso de consulta en relación a la perspectiva de un Mundial de Clubes renovado y de una Liga Mundial de Naciones", declaró Infantino en una conferencia de prensa.



Esta comisión ofrecerá sus conclusiones en marzo en Miami, durante la próxima reunión del consejo de la FIFA, órgano de gobierno del fútbol mundial compuesto por 37 miembros.



La UEFA teme que estas nuevas competencias hagan sombra a la Champions League y a su nueva Liga de Naciones. Según una fuente de la entidad mundial, a la FIFA le gustaría recuperar la comercialización de los derechos de todas las Ligas de Naciones.



Infantino sueña con lanzar de la mano de la Liga de Naciones Mundial una especie de mini Mundial, que reagruparía cada dos años a ocho selecciones nacionales. Y desea asimismo relanzar el interés sobre el Mundial de Clubes, que se disputa cada año en diciembre con siete clubes, y que despierta escaso interés mediático en Europa.



Según lo filtrado a la prensa, aspira a un nuevo formato; con 24 equipos, 12 de ellos europeos y se jugaría cada cuatro años. Este nuevo certamen ocuparía el lugar de la Copa de las Confederaciones, que se disputa un año antes del Mundial.



También se decidió acordar una compensación económica de 50 millones de dólares (44 millones de euros) a los equipos que participen en el Mundial femenino de Francia 2019, una cantidad tres veces superior a la que se ofreció en 2015.