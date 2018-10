Con una inversión de u$s 5 millones, Adecoagro se lanza al mercado de los snacks de arroz

El grupo agroindustrial Adecoagro, con su marca Molinos Ala, se lanzó al mercado de las tostadas y los snacks de arroz con la inauguración de una planta en la localidad de Pilar en la que se invirtió u$s 5 millones y con la que prevén producir un millón de paquetes al mes.



"Con esto entramos en el mercado de los snacks de arroz, habíamos comenzado a testear haciendo con terceros pero ahora vamos a entrar con más volumen y calidad", explica Mariano Bosch, Cofundador y CEO de Adecoagro a ámbito.com.



Con esta inversión, el grupo acumula en el año u$s 20 millones para la producción de arroz y sus derivados. Además de esta planta en zona norte, fueron adquiriendo una de arroz parboil, una de harina de arroz, una de secado, nuevas envasadoras y maquinaria agrícola, entre otras.



"Hoy tenemos todos los procesos integrados y un sistema de producción eficiente y sustentable para producir arroz", describe Bosch sobre el tratamiento que hacen del producto que inicia con la semilla y finaliza ahora con un último derivado que son las tostadas y snacks.



Hace un tiempo venían probando estos nuevos productos de arroz que producían en bajos volúmenes y tercerizaban su fabricación. "Este proceso previo fue un testeo, nos gusta tener control de todo el proceso productivo para mantener calidad y la trazabilidad el producto", describe sobre el origen de la fábrica ubicada en el Parque Industrial Pilarica.







Sobre el mercado de productos derivados del arroz, el ejecutivo se mostró confiado y adelantó que tendrá un valor competitivo. "Hay marcas relevantes como en todos los mercados de consumo, pero estamos muy bien parados para competir", dijo.



Sobre el contexto económico actual, Bosh aseveró que es condicionante "pero el impacto no fue relevante, a la hora de importar, de contratar a la gente y de colocar pudimos hacerlo en los plazos teníamos estipulados", describió.



El proyecto de la nueva planta comenzó en enero y en agosto comenzaron lanzar al mercado los primeros testeos, para octubre lanzaron su primera producción con 400 mil paquetes. Según adelanto el empresario están desarrollando una nueva línea que verá la luz en el verano con la que esperan sacar un millón de paquetes al mes.



El grupo, considerado uno de los mayores productores de arroz en Argentina, emplea a más de 600 personas en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y ahora con la planta de Pilarica agregó a una veintena y prevén sumar más.



Semanas atrás se conoció que Adecoagro realizó una propuesta para quedarse con dos plantas de Sancor ubicadas en Córdoba y Buenos Aires. La operación involucra u$s45 millones y resta la aprobación de la asamblea de la compañía láctea. Bosh aseveró que el 31 de octubre podría haber una definición y recordó que una de las plantas que buscan comprar está parada y la otra funcionando a poca capacidad, por lo que espera tener luz verde.