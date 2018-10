Grabois lanza el Frente Patria Grande con la intención de confluir con el kirchnerismo

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, encabezará hoy el lanzamiento del Frente Patria Grande en la ciudad de Mar del Plata, con el que aspira a integrar un espacio electoral liderado por la expresidenta Cristina de Kirchner.



El acto se llevará a cabo a las 17 en el auditorio del hotel del Suterh, donde Grabois estará acompañado por la diputada del Parlasur y militante feminista Cecilia Merchán y el economista Itaí Hagman.



Según informaron mediante un comunicado de prensa los organizadores del acto, el nuevo frente "aspira a ser uno de los componentes de un frente patriótico más amplio liderado por Cristina de Kirchner".



"El Frente Patria Grande es un espacio político que vamos a armar con unos 3.000 militantes jóvenes, casi todos sub 40, de todas las provincias. No es un espacio que represente ni sintetice la totalidad de los movimientos populares", expresó Grabois.



El dirigente social indicó que en el nuevo frente hay una coincidencia principal respecto de la "reivindicación crítica del ciclo popular latinoamericano y del argentino", en referencia a la etapa política que transcurrió entre 2002 y 2015.



De hecho, la elección de Mar del Plata para el lanzamiento del nuevo espacio se debió, según indicaron, a que allí se expresó hace 13 años el "no al ALCA", la cumbre encabezada por los entonces presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, de Brasil, Luiz Inacio "Lula" Da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez, para rechazar el Área de Libre Comercio de las Américas impulsada por Estados Unidos.



Grabois señaló que la "reinvindicación crítica" del ciclo político inaugurado con aquella cumbre es "por lo que significó en términos de recuperación de derechos, redistribución de la riqueza y de perspectiva geopolítica latinoamericana".



El dirigente social, frecuentemente vinculado al Papa Francisco, agregó: "Este frente es un lugar para todos los que queremos enunciar este posicionamiento de reivindicación crítica y en contra la guerra judicial que se desató contra Cristina de Kirchner".



Del espacio también formarán parte Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de derechos humanos y defensora de la dirigente Milagro Sala, y la joven referente feminista de secundarios Ofelia Fernández, reconocida por su intervención a favor de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados, entre otros.