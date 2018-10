Más de 7.000 brasileños radicados en Argentina podrán votar en el balotaje entre Bolsonaro y Haddad

Más de siete mil brasileños radicados en la Argentina podrán votar mañana en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza en el balotaje del vecino país entre el candidato ultraliberal, Jair Bolsonaro, y el postulante del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad.



De acuerdo a la información de la Embajada de Brasil en la Argentina, un total de 7.143 ciudadanos del vecino país están habilitados para ejercer su sufragio en la segunda vuelta que definirá al sucesor de Michel Temer.



Al igual que en la primera vuelta, los únicos lugares en los que se instalarán centros de votación son la misma Embajada y los edificios de los consulados en Córdoba y Mendoza.



En la sede diplomática ubicada en Cerrito 1350, en el barrio porteño de San Nicolás, podrán sufragar un total de 6.210 brasileros con domicilio en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, así como también en Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.



En tanto, en el consulado en la provincia mediterránea, ubicado en Avenida Ambrosio Olmos 615, en Barrio Nueva Córdoba, están habilitados para votar 714 brasileros instalados en Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.



Finalmente, en el distrito cordillerano podrán acceder a las urnas electrónicas en el consulado de Rivadavia 628 los 219 brasileros con domicilio legal en Mendoza, San Luis y San Juan.



En todos los casos, hubo un aumento en la cantidad de electores habilitados respecto a los comicios de 2014, cuando había un total de 6.018. En tanto, en el Consulado de Brasil en Corrientes, en la ciudad de Paso de los Libres, no se instalará un local de votación, ya que el número de electores en la jurisdicción no alcanzó al mínimo de 30 ciudadanos, tal como fija el Código Eleitoral.



Las urnas electrónicas, el sistema de votación vigente en el vecino país, estarán abiertas entre las 8 y las 17 de este domingo. Sólo las personas que están radicadas en la Argentina están habilitadas a votar: los turistas no están incluidos en la nómina electoral.



A diferencia de los que voten en su país, los ciudadanos brasileños radicados en la Argentina sólo podrán ejercer el sufragio en la categoría de candidatos a Presidente, en consonancia con lo establecido por el Código Electoral del vecino país. Aquellos que no concurran a votar, tendrán que acercarse a partir del próximo lunes para justificar su ausencia en las urnas.