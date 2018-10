Alerta en EEUU: ya son 8 los muertos por el tiroteo en sinagoga de Pittsburgh

Un tiroteo en una sinagoga de la ciudad estadounidense de Pittsburgh dejó al menos ocho muertos, dijo un comandante de la policía local. El agresor ya fue detenido, según reportes de los medios.



La policía de Pittsburgh rodeaba la sinagoga Árbol de la Vida después de recibir reportes de un tirador activo en el edificio, ubicado en el este de la ciudad, mostraron imágenes de la televisión local.



Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.