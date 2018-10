Máximo Kirchner: "No dejen que los convenzan que no hay otro camino, porque hay otro y es entre todos"

A ocho años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, encabezó este sábado un acto en La Matanza, desde donde hizo un llamado a la unidad de cara a las elecciones de 2019 al remarcar que "hay que tener muy claro que lo que hay que hacer hay que hacerlo entre todos".



"No dejen que los convenzan que no hay otro camino, porque hay otro camino y es entre todas y todos", destacó, frente a militantes, intendentes bonaerenses del PJ y legisladores nacionales y provinciales en el Club Social y Deportivo Almafuerte en Villa Palito.



"Tenemos una responsabilidad inmensa, que es la de ir a ver a nuestros vecinos para pedirles que reflexionen muy bien de cara a 2019 qué es lo que van a votar y elegir", sostuvo el legislador nacional por Santa Cruz.



Máximo hizo un llamado de cara a las elecciones del año próximo: "Hay que tener claro que esta Argentina la vamos a sacar adelante entre todos. No hay que dejar que les bajen la autoestima".



"Ustedes sí merecen. Nadie vivió por encima de sus expectativas. Los trabajadores y trabajadoras vivieron como tenían que vivir fruto de su esfuerzo, pudiéndose ir de vacaciones, comiendo en su casa y no en comedores. Esa es la Argentina que queremos y que vamos a ir a buscar en 2019", destacó y cuestionó los aumentos de tarifas, la inflación y el acuerdo con el FMI.







"¿Ustedes ven la plata del FMI en sus barrios? ¿La ven en los hospitales? ¿Lo ven en las escuelas? ¿Dónde está entonces la plata del FMI que no la puede ver nadie en la argentina? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Llevan 40 mil millones de dólares con el FMI y más de 100 mil millones de endeudamiento externo", continuó el hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner.



"Lo que hay que recuperar de los 12 años es el espíritu transformador. No se puede repetir aquello que fue. Sí podemos construir lo que viene con ese mismo espíritu transformador, y transgresor de poder revelarnos ante aquello que nos plantean imposible", expresó.



Además, indicó que el próximo gobierno que asume en diciembre de 2019 "va a tener una propuesta más similar a la que teníamos en 2003 que la que se tenía en 2015. Tendrá que volver a pensar en cómo bajar la desocupación, en como volver a reducir la brecha entre los que menos y más tienen".



Acompañaron en el homenaje a Máximo Kirchner la intendenta anfitriona de La Matanza, Verónca Magario y los intendentes Martín Insaurralde, Leo Nardini, Jorge Ferraresi, Juani Ustarroz y Juan Zabaleta. También estuvieron presentes los diputados nacionales Fernando Espinoza, Walter Correa, Fernada Raverta, Mayra Mendoza, Andrés Larroque, Vanesa Siley, Andrés Larroque y Wado De Pedro.