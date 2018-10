Verónica Magario: "En 2019 vamos a recuperar los derechos de nuestro pueblo"

La intendenta de La Matanza Verónica Magario fue una de las oradoras del acto que se desarrolló este sábado en Villa Palito, donde se homenajeó a Néstor Kirchner al conmemorarse 8 años de su fallecimiento y lo recordó como el artífice de la ampliación de derechos "en un momento donde como país estábamos desahuciados y Néstor nos marcó el camino de hacia dónde teníamos que ir".



"Quiero agradecer la presencia de intendentes, diputados nacionales y legisladores provinciales y especialmente a quien hizo posible que estos pibes tengan un mejor lugar de esparcimiento: Máximo Kirchner", afirmó Magario sobre la inauguración del Polideportivo del Club Social y Deportivo Almafuerte.



La matancera, en relación Villa Palito, afirmó: "Esta era una villa de emergencia, de más de 1500 familias trabajadoras que tenían derecho a su casa propia, y gracias a Néstor, a la lucha de Alberto Balestrini y de Fernando Espinoza hoy tenemos aquí un barrio con casas, calles, cloacas, agua, con cada uno de los lugares para que los chicos puedan crecer y desarrollarse, y este es el ejemplo y el camino que debemos continuar".







Con respecto a la situación nacional, la intendenta manifestó que "hoy, donde hay presupuesto que le quita recursos a la gente, donde se recorta cada vez más, donde en muchos hogares no alcanza la plata, en esta realidad hay un presidente que mira al costado y una gobernadora a la que no le interesa porque son insensibles", y sentenció: "Vamos a recuperar los derechos de nuestro pueblo".



"En esta Argentina de hoy hay un presidente y una gobernadora a la que no le importa la situación de su pueblo. Pero esto va a cambiar en 2019 donde volveremos a ser los responsables del futuro de esta provincia y del país", declaró Magario durante su discurso.



Participaron del evento los intendentes de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde; de Florencio Varela, Andrés Watson, de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; de Gonzalez Chaves, Eduardo Santillán, de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Hurlingham, Juan Zabaleta; los diputados nacionales Andrés Larroque, Wado de Pedro, Mayra Mendoza y Leopoldo Moreau; entre otros.