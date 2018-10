Haddad recorta la diferencia, pero Bolsonaro continúa liderando la carrera presidencial

El candidato presidencial de la ultraderecha brasileña Jair Bolsonaro tiene el 55% de intención de voto contra el 45% del izquierdista Fernando Haddad, según una encuesta de Datafolha sobre el balotaje que se disputará este domingo.



El capitán retirado del Ejército retrocedió un punto, que está dentro del margen de error de 2 puntos, respecto del sondeo publicado hace dos días por Datafolha, y se afianzó como favorito para ser electo presidente en la segunda vuelta.



En tanto, Haddad, el delfín del expresidente Lula da Silva, subió el 1% respecto de la medición anterior de la misma encuestadora.



Por su parte, la agencia MDA, contratada por la Confederación Nacional del Transporte, divulgó este sábado un sondeo en el que Bolsonaro tiene el 56,8 % contra el 43,2 % de Haddad.



En tanto, para la agencia Vox Populi, contratada por la Central Única de los Trabajadores, existe un empate ténico: Bolsonaro tiene el 50% de las intenciones de voto, igual porcentaje que Haddad.



El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) sufrió un revés político este sábado cuando no logró un apoyo explícito del dirigente de centroizquierda Ciro Gomes, que se ubicó tercero en la primera vuelta.



Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), pidió un voto contra la "intolerancia" y por la "democracia" pero evitó mencionar a Fernando Haddad.



Haddad realizó gestiones para contar con el apoyo explícito de Gomes con el objetivo de que ambos participen en actos de campaña o en un video publicitario. Pero nada de ello ocurrió y Gomes grabó un video de dos minutos en soledad, que fue divulgado en la tarde de hoy por las

redes sociales.



Haddad, de 55 años, fue designado candidato en septiembre, en reemplazo de Lula, que purga desde abril una pena de 12 años de cárcel por corrupción, en el marco de la operación "Lava Jato" que golpeó de lleno a grandes figuras del PT y sus aliados.



El exalcalde de Sao Paulo (2012-2016) obtuvo en la primera vuelta el 29% de los votos, frente al 46% de Bolsonaro.



Fuerzas políticas de centro-izquierda y activistas dentro del propio partido han criticado al PT por no haber hecho un 'mea culpa' por sus errores y haberse alejado de las clases populares, impidiéndole a Haddad formar un "frente democrático" para el balotaje.



En tanto, Bolsonaro dio esta sábado los últimos pasos de su campaña desde su casa, en Rio de Janeiro, como viene haciendo desde que fue apuñalado en un mitin el 6 de septiembre y pasar tres semanas hospitalizado.



El ultraderechista lamentó no estar cerca de la gente "por limitaciones médicas", y pidió a sus seguidores que "no relajarse".



"Las elecciones no están ganadas, tenemos que luchar hasta último momento (...) No vamos a dar la oportunidad para que el otro lado diga 'ganamos, fue una remontada'", recordó a sus seguidores en una transmisión por Facebook.



Famoso por su retórica exaltada, nutrida de comentarios machistas, racistas y homófobos, Bolsonaro ha intentado moderar el tono en las últimas horas. En esa última transmisión dijo también: "Queremos un Brasil libre, que deje los prejuicios: blanco, negro; homo, hetero; quién sabe si yo soy gay, y si yo fuera, cuál es el problema", dijo, acompañado del diputado electo Helio Negão, un hombre negro.



También ha procurado alejar el temor de que su gobierno podría significar un regreso a los años sombríos de la dictadura militar (1964-1985).



Algo que no parece preocupar a sus seguidores, que este sábado realizaron una caravana para apoyarle en Sao Paulo.



"Vine porque quiero a Bolsonaro presidente. Trabajamos mucho para conseguir limpiar Brasil, y sacarlo de las manos de los comunistas, y ahora lo estamos consiguiendo", contó satisfecho Dorival Andrade, quien participó de la expedición de unos 500 vehículos.