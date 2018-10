Fuerte cuestionamiento de Alberto F. al Presupuesto 2019: "Me parece un asco"

El exjefe de Gabinete y dirigente peronista Alberto Fernández habló sobre el Presupuesto 2019 que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y en ese contexto, dijo que el proyecto del oficialismo le parece un "asco" y que es "falso".



"Me parece un asco el presupuesto del gobierno", sostuvo Fernández en declaraciones a Radio Mitre, al tiempo que recordó que a la expresidenta Cristina de Kirchner, "no se lo aprobaron" en 2011.



Cabe recordar que el punto central del Presupuesto 2019 para el Gobierno es el objetivo de "déficit cero", al pasar de un desequilibrio primario (es decir, sin contar el pago de intereses de deuda, que se incrementa en un 50%) del 2,6% del PBI en 2018 a cero en 2019. Asimismo, ya se prevé una caída de 0,5% en la actividad económica, mientras que se espera que el dólar cotice a $ 40,10 pesos promedio y que la inflación sea del 23% para fines de 2019.



Por otra parte, explicó que trabaja para "construir una oposición que le proponga algo mejor" que el oficialismo y consideró que en ese armado "no se puede prescindir de un dirigente que tiene tanto nivel de adhesión" como la expresidenta.



El exjefe de Gabinete habló sobre la causa Los Sauces y defendió a la exmandataria al asegurar que si el hotel que le rentaba a empresas contratistas del Estado "estaba vacío o lleno era un problema del que lo alquilaba". De esta manera, el exfuncionario nacional cuestionó la causa y sostuvo que la denuncia "nada tienen que ver con lo que sale en los diarios".



"En verdad, Néstor (Kirchner)compra un hotel que supuestamente le daba un servicio a Aerolíneas Argentinas, que siempre paraba ahí, antes de que lo tuviera Cristina y ahora también lo sigue haciendo", resaltó.



No obstante, el exjefe de Gabinete reclamó que "los que robaron se hagan cargo y respondan ante la justicia", pero pidió "que se haga siguiendo las normas del Derecho".



El exfuncionario se refirió a los extranjeros que fueron detenidos el miércoles por participar de los desmanes que tuvieron lugar fuera del Congreso mientras se trataba en Diputados la ley de Presupuesto 2019. Dijo que los extranjeros tienen "los mismos derechos y obligaciones que un argentino", y que una ley que facilite su expulsión "da lugar a cualquier tipo de arbitrariedad".



"Si se prueba que estos señores efectivamente estaban rompiendo veredas, tirando piedras y agrediendo a las fuerzas de seguridad, entonces merecen la sanción que corresponde y que sean expulsados. El garantismo estúpido no, sí conservar garantías constitucionales, porque también puede dar lugar a cualquier tipo de arbitrariedad", destacó.



Agregó que "la Constitución Nacional dice que la Nación argentina está abierta a todos lo hombres de buena voluntad y no pone límites ni reparos", y recordó que "argentinos y extranjeros tienen los mismos derechos", y que "la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba".