Lifschitz, Alfonsín y Stolbizer encabezarán esta semana un "Encuentro Progresista"

El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, el exdiputado radical Ricardo Alfonsín y la líder del GEN Margarita Stolbizer, serán los oradores principales de un denominado "Encuentro Progresista" que se celebrará el próximo jueves en la Ciudad de Buenos Aires.



El motivo formal que los una será la celebración de los 35 años de democracia en el país bajo la consigna "Los desafíos de la construcción de una agenda progresista para la Argentina" y estará acompañado de una charla con la escritora Beatriz Sarlo y del ensayista Alejandro Katz.



Según informaron los organizadores, el lugar del acto será el porteño Palacio Alsina, situado en Alsina 940, a las 17.



Aunque el acto no está planteado como el lanzamiento de un frente electoral, tanto Lifschitz como Stolbizer manifestaron la última semana su voluntad de forjar una alternativa al gobierno de Cambiemos que integre a distintos sectores del progresismo y también del peronismo.



"Trabajo fuertemente para ofrecerle a los argentinos una alternativa distinta y que frente al mal gobierno de (Mauricio) Macri, la única salida no sea volver al pasado con Cristina (Kirchner)", afirmó Stolbizer en declaraciones radiales, horas después de reunirse junto a Sergio Massa, un sector del radicalismo y los principales referentes de Libres del Sur y el Partido Socialista, para conformar un "acuerdo programático y ético".



Por su parte, Lifschitz confirmó que trabaja desde hace tiempo para "construir un espacio progresista", que "se diluyó", pero que está seguro de que "hay una demanda de un sector de la sociedad sobre su existencia".



Según Lifschitz, en este espacio podrían abrevar "figuras vinculadas al socialismo, a Margarita Stolbizer", al radicalismo y, también, "figuras que pertenezcan al peronismo", "independientemente o no de que eso termine en un proyecto electoral".



"Es bueno que haya intercambio con distintos espacios", afirmó el gobernador de Santa Fe en declaraciones a radiales la última semana y marcó que si bien "Massa está adentro del peronismo", "eso no excluye la posibilidad de un diálogo" con ese partido ni con otros espacios.