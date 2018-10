Los goles argentinos, otra vez protagonistas en la liga italiana

Gonzalo Higuaín, en el triunfo de Milan; Rodrigo Palacio, en el empate de Bologna; Lucas Castro, en la victoria de Cagliari, y Rodrigo De Paul, en la igualdad de Udinese, convirtieron goles por la décima fecha de la Serie A de Italia.



Higuaín marcó el segundo tanto de Milan que superó como local a Sampdoria por 3 a 2 y se recuperó de la caída en el clásico ante Inter en la jornada pasada.



El "Pipita" fue titular junto con el defensor Mateo Musacchio y el volante Lucas Biglia y alcanzó su quinta anotación en la liga italiana.



Palacio volvió a marcar un gol en la liga luego de ocho meses, en el empate de su equipo, Bologna, ante Sassuolo por 2-2, como visitante.



El platense Lucas Castro, ex Racing Club y Gimnasia y Esgrima La Plata, fue protagonista de la victoria de Cagliari sobre Chievo por 2-1, como local, al marcar el segundo gol de su equipo, mientras que De Paul, otro ex Racing, marcó en el empate de Udinese ante Genoa por 2-2, como visitante.



En este último partido también anotó el defensor cordobés, ex Belgrano, Cristian Romero, quien luego fue expulsado



El bahiense Palacio abrió el marcador a los dos minutos del primer tiempo y cortó una sequía que se extendía desde febrero cuando le marcó por última vez a su ex club Inter de Milán.



A los 36 años, el mundialista argentino en Alemania 2006 y Brasil 2014 fue titular (el defensor Nehuén Paz fue suplente) y reemplazado a tres minutos del final en Bologna, que estuvo dos veces arriba en el marcador pero se terminó llevando un empate que lo dejó en la 16ª posición con nueve puntos.



Sassuolo, por su parte, llegó a los 15 puntos y se ubicó en el séptimo puesto.



En tanto, el "Pata", de 29 años, fue titular y convirtió su primer gol con la camiseta de Cagliari, su tercer club en el "calcio" tras sus pasos por Catania y Chievo.



Por último, De Paul, convocado al seleccionado argentino en la última gira, extendió su buen presente con el gol que determinó el empate de Udinese, que también tuvo como titulares a Juan Musso e Ignacio Pussetto, fuera de casa.



En otro encuentro, Frosinone goleó a SPAL por 3-0, como visitante y Napoli empató como local ante Roma, con el ingreso del defensor Federico Fazio, por 1 a 1.



Resultados del sábado: Atalanta 3-Parma 0; Empoli 1-Juventus 2; Torino 1-Fiorentina 1.



La 10ª fecha de la liga italiana finalizará mañana con Lazio-Inter (Mauro Icardi y Lautaro Martínez).



-Posiciones-

Juventus 28 puntos; Napoli 22; Inter 19; Lazio 18; Fiorentina, Sampdoria, Milan, Roma y Sassuolo 15; Torino y Genoa 14; Cagliari y Parma 13; Atalanta y Spal 12; Udinese y Bologna 9; Empoli 6; Frosinone 5; y Chievo Verona -1.