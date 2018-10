¿Qué estadio pidieron conocer los hijos de Shakira y Piqué en su visita a Argentina?

Los hijos de la cantante colombiana Shakira y del defensor español del Barcelona Gerard Piqué se sacaron fotos con los jugadores de River en el estadio Monumental, durante el último entrenamiento que realizó el plantel "millonario" antes de viajar a Porto Alegre, donde el martes visitará a Gremio, en la revancha por una de las semifinales de la Copa Libertadores.



Milan Piqué Mebarak, de 5 años, y Sasha Piqué Mebarak, de 3, fueron recibidos entre sonrisas, saludos y abrazos.



Los chicos estuvieron muy entretenidos junto a los jugadores y sacaron una gran cantidad de fotos con los integrantes del plantel del club de Núñez.



Los hijos de Shakira y Piqué conocieron el Monumental y se sacaron fotos con los jugadores de River.



Milan y Sasha aprovecharon que su mamá Shakira viajó a la Argentina para dar dos recitales -el jueves pasado en Vélez y el sábado en Rosario Central- y este domingo visitaron el Monumental en una jornada que disfrutaron mucho los hermanos Piqué Mebarak.



• El plantel ya se instaló en Porto Alegre.



El plantel de River se instaló en Porto Alegre y buscará "pisar fuerte desde el primer minuto" pero también "ser inteligentes" para poder dar vuelta el resultado frente a Gremio el próximo martes y lograr acceder a la final de la Copa Libertadores.



La delegación partió desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en un vuelo chárter hacia la mencionada ciudad brasileña y en el vecino país se alojó en un hotel muy cercano al aeropuerto, en donde fueron recibidos por un grupo de hinchas.



El lugar elegido para alojarse es el Hotel Deville Prime que está situado a 15 minutos del estadio Arena do Gremio donde el próximo martes a las 21.45 se disputará el encuentro de Vuelta de la Semifinal de la Copa Libertadores de América



"Tenemos que venir a pisar fuerte y hacernos sentir desde el primer minuto, porque estamos un gol abajo. Tenemos que pisar fuerte, pero también tenemos que ser inteligentes", sostuvo el delantero Lucas Pratto.



En declaraciones a la prensa, el atacante del conjunto millonario se mostró confiado de cara al duelo en el Arena do Gremio: "Vinimos a darlo vuelta. Tenemos al campeón enfrente, es un rival de mucha jerarquía. Es un partido parejo, que se define por detalles. Va a ser lindo para jugar, así que tenemos que estar preparados para darlo vuelta".



El cuerpo técnico comandado por Marcelo Galladro dio a conocer a los jugadores viajarán a Brasil para el partido frente a Gremio en el cual River deberá ganar al menos por un gol para forzar una definición por penales y la lista la componen:



Arqueros: Franco Armani y Germán Lux.



Defensores: Gonzalo Montiel, Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Lucas Martínez Quarta y Luciano Lollo.



Mediocampistas: Leonardo Ponzio, Juan Fernando Quintero, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez, Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Camilo Mayada.



Delanteros: Rafael Borré, Ignacio Scocco, Lucas Pratto y Rodrigo Mora.



Si bien el entrenador todavía no dio indicios del equipo que jugará en Brasil, se estima que Franco Armani estará en el arco mientras que la defensa la integrarían Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco.



En tanto en el mediocampo estará el capitán Leonardo Ponzio y junto con él jugarían Gonzalo Martínez y Exequiel Palacios mientras que Gallardo deberá definir si pondrá a Juan Fernando Quintero o si colocará a Ignacio Nacho Fernández.



Además Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré se perfilan como la dupla en la delantera, aunque habrá que ver si el técnico decide sorprender con la inclusión de Lucas Pratto o Rodrigo Mora.