"Brasil se pone muy atractivo para inversores y puede haber derrame hacia la Argentina"

"Brasil se pone muy atractivo para los inversores y puede haber un derrame hacia la Argentina de la llegada de capitales al mercado del país vecino", afirma el director de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y economista de este mercado porteño, Manuel Oyhamburu, ya conocida la victoria del candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro en el balotage presidencial. En una entrevista con ámbito.com, Oyhamburu remarcó que "el mercado de Brasil aún tiene muchísimo recorrido de su suba", dado que está lejos de su máximo en dólares. Por otro lado, proyecta que "si la economía brasileña empieza a crecer partir de este boom de inversiones que puede recibir, esto ayudará a recomponer la actividad en Argentina". El economista de la Bolsa también opinó sobre la coyuntura el mercado local, lo que se espera para 2019, y sobre si la economía argentina ya chocó o aún no lo hizo; en otras palabras, si el mercado local ya tocó su mínimo anual o está por hacerlo. Además, analiza qué acciones tendrán un mayor recorrido alcista en los próximos meses.



Periodista: ¿Cómo observa el momento actual del mercado y qué espera para los próximos meses?



Manuel Oyhamburu: Hoy el mercado no tiene combustible. El combustible es la liquidez y hoy no hay pesos, el apretón monetario del BCRA es muy fuerte. Que la base monetaria en términos nominales crezca cero con el ajuste inflacionario que hubo implica que en términos reales la plaza se esté quedando con menor poder de fuego. Hoy cualquier persona fuera del mercado siente que cada vez tiene menos capacidad de compra, y que sus pesos valen cada vez menos. En términos reales hay un ajuste muy fuerte de la cantidad de dinero. Esto le está pegando el mercado accionario qué para colmos había empezado a reactivar en septiembre porque entre el mínimo que tocó el 30 de agosto y el nivel del 21 de septiembre, el Merval subió 25% en dólares. Pero el mercado empezó a desinflarse también producto de la baja en octubre que han tenido las bolsas internacionales. Recordemos que a principios de octubre el S&P500 y el Dow Jones tocaron máximos históricos y a partir de ahí empezó una corrección. Claramente si el ajuste en Estados Unidos continúa cada vez que hay corrección la correlación aumenta entre las bolsas. El único mercado del mundo que se ha separado de esto ha sido Brasil, por el efecto Bolsonaro



P: ¿Qué impacto cree que tendrá en el mercado local la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil?



M. O.: Va haber dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que el mercado de Brasil empieza a ser muy atractivo y aún tiene muchísimo recorrido de su suba. Está lejos de su máximo en dólares. En principio algunos plantean una competencia respecto a los capitales que van a emergentes porque Brasil se pone más atractivo, y puede haber un derrame hacia la Argentina de la llegada de capitales al mercado del país vecino, aunque no será inmediato. Por otro lado si la economía brasileña empieza a crecer partir de este boom de inversiones que puede recibir, esto ayudará recomponer la actividad económica en Argentina. No nos olvidemos que Brasil es nuestro principal socio comercial. Pero claramente eso va a llevar tiempo. En resumen, en el corto plazo no nos ayudará, pero quizás con el correr de los meses un real más más apreciado y una economía más pujante nos puede traccionar vía exportaciones y algo del derrame de los capitales que vendrán a Brasil.



P: ¿Cuán sustentables son las tasas del 72% de Leliq y la meta que se propuso el BCRA de mantener un crecimiento cero de su base monetaria hasta junio?



M. O.: Las tasas del 72% durante mucho tiempo son totalmente insostenible, vos no podés vivir con una inflación y una devaluación constante al 40%. Tarde o temprano de mantenerse estas tasas, se van a terminar licuando, por lo datos que se plantean en el presupuesto 2019 que prevé inflación arriba del 30% o del propio Banco Central sobre el ajuste de las bandas cambiarias del 3% mensual. Si uno se coloca una tasa del 50% de acá a un año, qué fue lo máximo que llegaron a pagar los plazos fijos, el dólar sube a $ 42 o $ 43 y la inflación es 42 43%, entonces la tasa que termino obteniendo en dólares termina siendo el 6%, aproximadamente lo mismo que está pagando hoy una Lete. Entonces se termina arbitrando.



P: ¿Por qué hoy los bonos de corto plazo mantienen tasas elevadas si ya se despejaron las dudas sobre el programa financiero de 2019 con la ayuda financiera del FMI?



M.O.: Si el Tesoro paga hoy por una Lete casi 6% anual, y claramente cuenta con el dinero del Fondo, es porque todavía hay dudas sobre la capacidad del Gobierno de cumplir con las metas de déficit, y por ende de que se active el resto de los desembolsos en el año electoral. Y qué ocurre si las primeras encuestas dan en contra del oficialismo. Eso puede llegar a complejizar el acuerdo con el fondo. Creo que hay dudas de los inversores y esa incertidumbre pasa por una macro que desde el punto de vista de los fundamentals está muy mal. Si uno supiera que es imposible que se caiga el acuerdo con el FMI, me parece que es un gran negocio comprar un bono corto a una tasa del 7,5%, incluso una Lete a 180 días a casi el 6% anual.



P.: ¿Cómo espera el comportamiento del mercado en 2019, año electoral?



M.O.: En los años electorales habitualmente el mercado se mueve al son de las encuestas, pero creo que también lo hará al ritmo de la economía que no va a estar bien, y por ende la calle va a ser complicada. Habrá mucha volatilidad.



P.: ¿Cree que ya lo peor pasó, es decir, ya chocó Argentina o todavía no?



M.O.: Si el mínimo en dólares del mercado fue el del 30 de agosto pasado, donde caímos debajo de los 700 puntos en moneda dura, claramente sí. Si seguimos esa línea, quizás veamos a un mercado que lateralice un tiempo. Si vimos mínimos no es una mala oportunidad de compra porque habitualmente el mercado después de ello arma tendencia con el panorama más claro. Qué choquemos es sinónimo a una hiperinflación y un default, o sea a que esto terminé realmente muy mal. Pero me parece que ya vimos los mínimos en el mercado.



P: Si entonces el mercado ya tocó mínimos, ¿en qué acciones ve oportunidades claras de compra?



M.O.: Me parece que Brasil sigue siendo una oportunidad. En ese sentido nosotros tenemos cotizando una empresa en el panel líder qué es Petrobras. Con relación a acciones locales, puedo nombrar algunos sectores. El energético me parece que puede ser también una oportunidad. Hay empresas como YPF, que ha salido a recomprar deuda, y compañías del mismo sector como Pampa Energía, que recompró acciones. Son señales. Y el sector financiero creo que hoy claramente está haciendo un buen negocio y en la medida en que los bonos públicos se recuperen, lo vamos a ver reflejado en el precio sus acciones, dado que las entidades financieras tienen en sus carteras gran cantidad de títulos soberanos.