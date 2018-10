Indonesia: se estrelló en el mar avión de aerolínea low cost con 189 personas a bordo

Un Boeing 737 de la compañía indonesia Lion Air, una empresa low cost, que transportaba a 189 personas se estrelló frente a la costa poco después de despegar de Yakarta, anunciaron las autoridades. El aparato solicitó regresar al aeropuerto de la capital poco antes de que se perdiera el contacto con el control aéreo. Los ocupantes están "probablemente" muertos, indicaron los servicios de rescate. El avión iba rumbo a Pangkal Pinang, una ciudad de la isla de Bangka, frente a Sumatra.



"El avión se estrelló en el agua", declaró Yusuf Latif, portavoz de la agencia encargada de las búsquedas. "Seguimos buscando los restos del aparato", agregó.



Sindu Rahayu, director general de aviación civil en el ministerio de Transportes, anunció en otro comunicado que el avión transportaba 179 pasajeros adultos, un niño y dos bebés, así como dos pilotos y cinco miembros del personal de cabina. "El avión solicitó volver a su base antes de desaparecer de los radares", declaró.



El portal de seguimiento de vuelos Flightradar muestra, en un mapa, la trayectoria del aparato, un Boeing 737 Max 8, que, tras despegar en dirección suroeste, gira hacia el sur y luego hacia el noreste, antes de interrumpirse sobre el mar de Java, no muy lejos de la costa.



Indonesia, un archipiélago del sureste asiático de 17.000 islas e islotes, es muy dependiente del transporte aéreo, y los accidentes son frecuentes. Un adolescente de 12 años sobrevivió en agosto a un accidente de avión que causó ocho muertos en una zona montañosa de la provincia remota de Papúa.



En diciembre de 2016, 13 personas perecieron en el accidente de un avión militar cerca de Timika, otra región montañosa de Papúa.



En agosto de 2015, un ATR 42-300 de la compañía indonesia Trigana Air, que transportaba a 44 pasajeros adultos, cinco niños y cinco miembros de la tripulación, todos indonesios, se estrelló a causa del mal tiempo en las montañas Bintang. No se encontraron supervivientes.



Lion Air, una compañía low cost, estuvo implicada en varios incidentes. En agosto de 2017, un Boeing de la compañía, dañó una ala de un ATR-72 de la compañía Wings Air, que esperaba para despegar en el aeropuerto internacional de Kualanamu, en Medan, tercera ciudad del país, en el norte de la isla de Sumatra. La colisión no causó ningún herido.



En mayo de 2016, dos aviones del grupo Lion Air colisionaron en la pista del aeropuerto de Soekarno-Hatta, en la periferia de Yakarta.



En abril de 2013, uno de los Boeing de la compañía no llegó a la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Denpasar, en la isla indonesia de Bali, y se estrelló en el mar. Las 108 personas a bordo, 101 de las cuales eran pasajeros, sobrevivieron pero se registraron unos 40 heridos.



Lion Air es una filial de Lion Group, que posee otras cuatro compañías: Wings Air y Batik Air en Indonesia, Malindo Air en Malasia y Thai Lion Air en Tailandia.