El insólito apodo que Harry utiliza para referirse al hijo que tendrá con Meghan Markle

El príncipe Harry transmitió un peculiar saludo en representación de "nuestro pequeño bulto" a los trabajadores forestales neozelandeses durante una gira, junto a su mujer Meghan Markle, por una reserva natural en la isla del Sur.



La llegada de la pareja real al parque nacional Abel Tasman estuvo ambientada con el tradicional saludo maorí. En medio de una fuerte lluvia, Harry dijo a la multitud que se sentía agradecido de que el tiempo fuera lo suficientemente bueno como para poder viajar desde la capital, Wellington, en un helicóptero NH90 de la fuerza aérea neozelandesa.



"La previsión meteorológica era mucho peor que esto, así que estamos muy, muy contentos de haberlo hecho", dijo. "La lluvia es una bendición para todos nosotros... para mi esposa, para mí y para nuestro pequeño bulto, nos sentimos muy agradecidos de poder estar aquí". "Traemos la bendición de mi abuela, Su Majestad la Reina, y de toda nuestra familia", añadió.



Los duques de Sussex pasearon del brazo por la playa, conversando con un guardabosques. Almorzaron con niños de la zona, uno de los cuales, Milan Chapman, de 15 años, los describió como "muy amables, habladores y relajados".



Antes, la pareja expresó su admiración por el personal de salud mental en Wellington. "Me quito el sombrero ante ustedes, chicos", le dijo Harry a los miembros de Voices of Hope, una organización que lucha contra el suicidio juvenil. "Todo el mundo necesita alguien a quien poder acudir, ¿verdad?", declaró.



Nueva Zelanda es la etapa final de una gira de 16 días que también llevó a Harry y Meghan a Australia, Fiyi y Tonga. El viaje coincidió con los Invictus Games 2018 en Sidney, una competición deportiva para soldados lesionados que Harry ayudó a fundar.



En la ceremonia de clausura de los Juegos, Harry habló de lo necesario que es hablar abiertamente de la ansiedad, del estrés y de la depresión, revelando sus propias luchas. "Yo he estado ahí, ustedes estuvieron ahí, y ahora necesitamos llegar a aquellos que nunca se hubieran imaginados a sí mismos en esa posición", dijo.



Meghan también aprovechó su primer viaje real desde su matrimonio con Harry, hace cinco meses, para promover sus causas predilectas, especialmente el empoderamiento femenino.