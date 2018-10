Con el mercado atento a nuevo desembolso del FMI, el dólar cede 11 centavos a $ 37,74

Luego de que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara el último viernes el paquete de ayuda por u$s 56.300 millones para la Argentina y un desembolso para esta semana de u$s 5.700 millones, el dólar desciende este lunes 11 centavos a $ 37,74 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa opera estable a $ 36,84 luego de tocar mínimos en la jornada en $ 36,70 (14 centavos por debajo del cierre del último viernes).



En el mercado informal, el blue opera estable a $ 37,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cayó el viernes 10 centavos a $ 36,81.



En este marco, cabe recordar que a través de un breve comunicado, el organismo multilateral de crédito informó que el Directorio Ejecutivo del Fondo "concluyó la primera revisión del desempeño económico de la Argentina" en virtud del acuerdo Stand-By de 36 meses que había sido aprobado en junio pasado.



Con este nuevo giro de dinero, la Argentina habrá recibido desde junio cerca de u$s 20.400 millones. En ese marco, el Gobierno se comprometió con el FMI a recortar el déficit fiscal primario a cero en 2019 y a mantener un tipo de cambio flexible.



En tanto, la semana pasada, la divisa subió 31 centavos a $ 37,85, tras haber registrado el viernes un leve avance de tres centavos. El billete acompañó al segmento mayorista, donde la divisa se dio vuelta sobre el final y ascendió cinco centavos a $ 36,84, por un complicado contexto interno, en una rueda donde se conoció que el board del FMI aprobó el acuerdo con la Argentina.



La difusión de la noticia del acuerdo con el organismo de crédito internacional diluyó la tensión en el mercado generando un recorte de la cotización que cayó sobre el cierre a niveles muy cercanos al del final previo.



Como es habitual, el Banco Central subastó Letras de Liquidez a 7 días por $ 125.042 millones, con una tasa promedio de corte de 71,76% y el retorno máximo adjudicada de 72,5%.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 67%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 102 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y martes.



En el ROFEX, donde se negociaron u$s 982 millones, el 53% se pactó a octubre y noviembre al cierre los precios operados fueron a $ 37,12 y $ 38,75 respectivamente y con tasas del 55,5% y 54,1% TNA contra el precio de cierre.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el jueves u$s 193 millones hasta los u$s 48.284 millones.