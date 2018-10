Impulsada por acciones de energéticas, la bolsa porteña gana 1,2% y anota su tercera alza en fila

La bolsa porteña opera en alza este lunes, con lo que acumulaba su tercera sesión consecutiva en terreno positivo, avalada por las subas registradas en títulos de empresas del sector energético.



El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos avanza un 1,2%, a 29.732,30 puntos. El mercado bursátil local acumula una mejora del 5,7% desde el jueves.



Entre las acciones que lideran las subas figuran las de Pampa Energía (+3,3%); Mirgor (+2,4%) e YPF (+2%). Mientras que las bajas las encabezan las acciones de Grupo Financiero Valores (-0,8%); Transportadora de Gas del Sur (-0,2%) y Grupo Financiero Galicia (0,1%).



Cabe recordar que la bolsa porteña cerró casi estable el viernes, oscilando entre la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) al acuerdo con Argentina por u$s 57.100 millones, y una mayor aversión al riesgo global.



El panel líder llegó a caer al mediodía más de 2%, pero luego revirtió la tendencia bajista y pasó a trepar hasta un máximo del 1,8%.



En ese contexto, el FMI anunció que aprobó medidas que elevan un acuerdo stand-by de financiamiento para Argentina a unos u$s 56.300 millones. Esto hizo que se despertara la demanda e impulsada el precio de los activos locales.



Hacia el cierre volvió a presionar el mal clima externo, lo que dio como resultado una leve suba del 0,1% a 29.369,87 unidades.



El balance general de empresas arrojó 30 alzas y 58 bajas, con nueve acciones sin cambios. El volumen negociado en acciones alcanzó los $ 1.109,1 millones.



"Si esto se mantiene (como en las últimas semanas), Argentina no explota y el año que viene empieza a crecer", dijo el economista Ricardo Arriazu durante el reciente Congreso de la Cámara de Agentes de Bolsa.



• Bonos



En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) cerraron el viernes con disparidad. El Discount bajo ley argentina subió un 1%; el Bonar 2024 cedió un 0,1%; mientras que el Bonar 2020 ganó un 0,2%.



Por último, el riesgo país medido por el banco JP Morgan, aumentó 3 unidades a 670 puntos básicos, un 0,5%.