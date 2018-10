El acusado de enviar 14 bombas a adversarios de Trump aparece en "Fahrenheit 9/11"

Cesar Sayoc, el acusado de haber enviado 14 paquetes bomba a adversarios de Donald Trump, aparece en una filmación grabada por un equipo de Michael Moore para su film "Fahrenheit 9/11". Lo reveló el documentalista en las redes sociales.



In the past few hours, my crew and I have realized that Cesar Sayoc plastering my picture with a bullseye on it on his van was NOT our first encounter with him. We actually filmed him in 2017...https://t.co/wBfjBNMZ0O