Intervención del Instituto Nacional de las Mujeres logró que la Justicia revise sentencia y agrave condena por femicidio

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) intervino ante la Justicia para que se tenga en cuenta la incorporación del enfoque de género en una sentencia y logró pasar de una condena de 22 años de cárcel a prisión perpetua (35 años). Se trata del femicidio de Débora Natalín Diaz, quien fue asesinada a puñaladas por su exesposo en 2016, delante de sus tres hijos.



Luego que el Tribunal Oral dictara una sentencia de 22 años de cárcel contra Brian Montenegro, desconociendo la violencia de género que padecía la mujer y no considerando el agravante por "femicidio" que prevé el Código Penal, el INAM se puso en contacto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Investigaciones de Delitos Vinculados con Violencia de Género del Distrito Pilar - Departamento Judicial de San Isidro.



La presentación del Instituto remarcó punto por punto de la sentencia que vulneraba los Derechos de la Mujer al no haber valorado los elementos de prueba aportados que demostraban la situación de violencia de género que se encontraba padeciendo la víctima históricamente. En particular, las denuncias que había iniciado y las medidas de protección que se encontraban vigentes. En este sentido, se expuso:



A raíz de la intervención del Instituto Nacional de las Mujeres se puede resaltar un enfoque más adecuado en consonancia con las leyes vigentes en materia de Derechos Humanos e incorporación de la perspectiva de género en Justicia, por lo que el organismo destacó los siguientes puntos:



• Reconoce el agravante por el vínculo y por violencia de género "Femicidio".



• Dice que no estaba en estado de emoción violenta al momento de llevar adelante el Femicidio.



• Condena a Brian Montenegro a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y resultar víctima una mujer mediando violencia de género en concurso real con desobediencia.