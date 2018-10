Trump advierte a caravana migratoria: "Es una invasión, nuestro Ejército los espera"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la caravana de migrantes es un intento de "invasión" a Estados Unidos y advirtió que el Ejército esperará a los caminantes con al menos 5.000 efectivos en la frontera con México.



"¡Es una invasión de nuestro país y nuestro Ejército los está esperando!", advirtió Trump en Twitter, horas después de que el diario The Wall Street Journal afirmara que el gobierno enviará 5.000 efectivos militares a la frontera con México, seis veces más que la cifra de 800 soldados que se manejaba hasta la semana pasada.



"Miembros de pandillas y alguna gente muy mala está mezclada entre la caravana dirigiéndose a la frontera sur", prosiguió Trump por Twitter, que ha redoblado sus advertencias a la caravana a medida que se acercan las elecciones legislativas de la semana próxima, que definirán la composición del Congreso. "Por favor, regresen, no serán admitidos en Estados Unidos a no ser que sigan el proceso legal", agregó el mandatario republicano



