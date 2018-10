Efecto devaluación: costo de la construcción tocó su mínimo histórico

La devaluación del peso de los últimos meses impacta de lleno en el real state, sobre todo en lo que respecta a la construcción de propiedades. Por lo pronto, el costo de la construcción alcanzó su mínimo histórico en dólares desde 2012 aunque aún no se ve reflejado en el valor de las propiedades.



Un relevamiento de ZonaProp y Navent destaca que si bien el precio de las propiedades comenzó a desacelerarse en junio hacia octubre ya acumula una suba del 7,5%, menor al 12% que acumularon en 2017. La baja en el valor de la construcción no influye en los valores de los precios de los inmuebles que ya se encuentran finalizados, si lo hace en aquellos que están construyéndose.



"Al mermar la cantidad de gente que solicita los créditos UVA hace que los valores de los inmuebles en dólares comiencen a crecer a un ritmo más lento", señaló Federico Barni, Director Ejecutivo de Navent. En ese contexto, el especialista señaló que "aquellas personas que desean adquirir un inmueble, pero no cuentan con el 100% del dinero, hoy la inversión en pozo es una de las que ofrece mayores facilidades".



Asimismo, en el informe se destaca que se esperar que el valor de los inmuebles se estanque por un tiempo aunque eso no implica que no caigan, pero que sigan subiendo a un ritmo lento o bien no se modifique su valor por un tiempo.



"Al bajar los costos de la construcción y sumado a la falta de inversores con crédito, se da una ecuación en la que los desarrolladores necesitarán contar con tomadores de inmuebles en pozo y con ello, una opción de pago que sea facilitadora para quien no cuenta con el 100% del capital necesario para adquirir un inmueble", agregó Barni.



"Hoy encontramos que hay una mayor demanda de alquileres, y que, si bien los mismos subieron un 32% en lo que va del año, le siguen dando la posibilidad al inquilino de saber cuánto va a pagar hasta el día que finalice su contrato", mencionó Barni.