Cristiano Ronaldo le puso nombre y apellido al culpable por su salida de Real Madrid

Cristiano Ronaldo confesó que decidió irse de Real Madrid antes del inicio de esta temporada porque sentía que el presidente del club, Florentino Pérez, lo veía únicamente como una manera de ganar dinero.



El futbolista de 33 años llegó a la Juventus de Italia en julio por 100 millones de euros y ha ayudado al equipo a permanecer invicto en la Serie A esta temporada. El delantero suma siete goles en 10 partidos para el campeón italiano.



"Florentino Pérez sólo me miró como una relación de negocios. Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón", reconoció el atacante portugués a la revista France Football.



"Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. El presidente me miraba como si ya no fuera indispensable", explicó Ronaldo, quien destacó que esa situación lo llevó a "reflexionar sobre salir" del club blanco.



Real Madrid ha sentido su partida y la decisión de no salir en busca de un centrodelantero que lo reemplace parece un gran error, debido a la falta de gol que ha mostrado el equipo en lo que va de la temporada.



El conjunto blanco, que el domingo fue goleado 5-1 por Barcelona, está noveno en la liga y de acuerdo a reportes de prensa su DT, Julen Lopetegui, será destituido en las próximas horas.



Ronaldo reconoció sentirse reivindicado por la decisión de unirse a un club donde se siente amado.



"Si todo hubiera sido por dinero, me hubiera mudado a China, donde habría ganado cinco veces más", explicó.



"No vine a la Juve por el dinero. Ganaba lo mismo en el Madrid, si no más, pero la diferencia es que en la Juve realmente me quieren. Me lo dijeron y me lo dejaron en claro", finalizó.