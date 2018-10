Santiago Solari pica en punta para sentarse en el banco del Madrid

Santiago Solari, salvo sorpresas, asumirá interinamente como entrenador de Real Madrid, aparentemente fracasada la gestión por Antonio Conte.



Solari dirigirá el partido del miércoles ante Melilla, por Copa del Rey, en lugar de Julen Lopetegui, a quien la prensa da por destituido tras la dura caída del domingo 5-1 ante Barcelona.



El argentino, exjugador del club y actual técnico del filial Castilla, podría dirigir también los partidos ante Valladolid (Liga), Viktoria Plzen (Champions) y Celta (Liga).



Según Sport Mediaset, Conte decidió no aceptar la oferta de Real Madrid al advertir "que no todo el vestuario blanco está a favor de su llegada".



El entrenador italiano, que todavía tiene pendiente una demanda judicial por su salida de Chelsea, es considerado un DT de "mano dura", un sistema que, recuerdan muchos, no ha funcionado bien en el vestuario de estrellas de Real Madrid.



Por eso el presidente Florentino Pérez, según esas versiones, es partidario de un entrenador acaso menos intervencionista, al estilo de Zinedine Zidane, que también llegó procedente de Castilla, aunque con el peso de su nombre como crack.



Si cae definitivamente la opción Conte, la prensa baraja ahora el nombre del español Roberto Martínez, de elogiada gestión como técnico de Everton y de la selección de Bélgica.



Su nombre fue destacado en un artículo publicado en las últimas horas por Jorge Valdano, exjugador, DT y manager de Real Madrid, actual comentarista de fútbol.