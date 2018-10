Cuál es el secreto de Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, para el éxito

El empresario estadounidense Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, la red social para quienes se lanzan a la búsqueda de empleo, lanzó un libro recientemente en el cual explica aspectos clave para comprender el mundo actual y descata algunos consejos clave para aprovechar los contextos de incertidumbre.



Hoffman, quien fue vicepresidente de PayPal, se desempeña en los directorios de Airbnb, Apollo Fusion, Aurora, Coda, Convoy, Entrepreneur First, Gixo, Microsoft, Nauto y Xapo entre otras. Actualmente, integra desde 2009 la firma de capital de riesgo Grelock Partners y ha tomado la decisión de presentar un nuevo libro luego de ser coautor de "The Start-up of You" y "The Alliance".



En "Blitzscaling" , su último lanzamiento, Hoffman avanza sobre la importancia de las decisiones en momentos de incertidumbre.



El empresario argumenta que en contextos de duda generalizada, la mejor opción que un emprendedor puede tomar es "apretar el acelerador". En ese sentido, tira por tierra la idea de que las empresas exitosas son creadas en garajes y afirma que el verdadero camino está en crecer a toda velocidad en ambientes inciertos.



En una entrevista reciente a la revista Fortune, el inversionista sostuvo que el concepto de Blitzscaling está aparentado a una prioridad de la velocidad de crecimiento por sobre la eficiencia de una empresa. En ese aspecto, remarca que la importancia no está en un gasto eficiente de la inversión sino en asumir los riesgos rápidamente y convertirte en el primero en escalar.



Asimismo, hace hincapié en generar una evolución constante dentro del equipo de trabajo para apalancar el crecimiento rápido de la naciente compañía.



Olvidar las reglas del mercado de planificar con cuidado no es un punto fuerte en el esquema propuesto por Hoffman, sino que el objetivo es simple: crecer rápido. "No te centres en las ganancias iniciales, ni en medir tu valor a largo plazo, o en tus clientes. Concéntrate en crecer rápido".



Esta estrategia expone a los inversores a un éxito cercano o a un fracaso en el corto plazo. Lo difícil es saber cuándo es el momento. Sin embargo, al momento de identificarlo, la duda se convierte en nuestro peor enemigo y Hoffman señala que ahí es fundamental avanzar con decisión y apretar el acelerador.