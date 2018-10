Antes del desembolso del FMI, las reservas del BCRA cayeron a mínimos en 14 meses

Antes de que se concrete el primer desembolso del nuevo acuerdo del FMI con la Argentina, las reservas del Banco Central de la República ARGENTINA cayeron este lunes a su mínimo en más de 14 meses, registrar en la jornada una merma de casi u$s 200 millones.



Los activos internacionales de la autoridad monetaria finalizaron en u$s 47.867 millones, el menor nivel desde el 23 de agosto de 2017, tras disminuir este lunes u$s 196 millones respecto al día hábil anterior.



"La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las Reservas arrojaron un saldo negativo de u$s 44 millones", indicó el BCRA en un comunicado.



Por último, se realizaron pagos a organismos Internacionales por u$s 2 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s 3 millones, añadió el Central y recordó que este dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre. Como es habitual, el dato contable consolidado se publicará en dos días.



Recordemos que el FMI aprobó el viernes pasado la primera revisión del desempeño de la Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By de 36 meses que fuera suscripto el 20 de junio de 2018, y autorizó un desembolso por u$s 5.700 millones para esta semana.



El organismo internacional también aprobó la ampliación del programa de asistencia solicitado por la Argentina a comienzos de mes en curso. Entonces, para lo que resta del año y hasta marzo del 2019 ingresarán, de cumplirse con el programa, u$s 24.400 millones.